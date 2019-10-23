Прорабатываются детали визита Александра Лукашенко в Австрию

Новости Беларуси. В эти дни продолжается подготовка визита главы белорусского государства в Австрию. Детали будут обнародованы позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время отношения между странами развивались особенно динамично. Беларусь посетили бундеспрезидент, канцлер и глава австрийского МИДа. Такие интенсивные политические и дипломатические контакты способствуют и экономическому росту. Позитивнее всегда выглядели показатели капиталовложений – Австрия традиционно один из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Но и товарооборот только за первое полугодие увеличился на 15 %.

Алоизия Вергеттер, Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в Беларуси:

Когда проходят контакты высокого уровня, это помогает открытости, коммуникации, готовности к диалогу и на рабочем оперативном уровне. В текущем году между нашими странами множество визитов разного уровня. Так что складывается очень сердечный, полезный для обеих сторон обмен на всех уровнях.

Вена благодаря своей взвешенной политике и нейтралитету играет одну из ключевых ролей на международной арене. В Австрии базируются штаб-квартиры многих международных организаций, включая ОБСЕ, МАГАТЭ и ООН.