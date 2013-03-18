19 марта в Джакарте пройдет Белорусско-индонезийский экономический форум

Новости Индонезии. Борт номер один Индонезия встретила полуденным зноем. Плюс 32 градуса для этого региона обычная температура. Все-таки страна на экваторе.

У трапа Президента Беларуси встречают по всем канонам азиатского дипломатического протокола. Гирлянда из цветов от индонезийской молодежи - это как наши хлеб и соль. Рота почетного караула, красная ковровая дорожка…

Краткие переговоры с индонезийскими официальными лицами, и Александр Лукашенко отправляется в Комплекс национальных героев, чтобы почтить память тех, кто сражался за независимость Индонезии. На территории комплекса захоронены около 7 тысяч человек, погибших в войне с Нидерландами. А монумент в виде пяти колонн символизирует единство народа в борьбе за независимость. Комплекс во время визитов в Индонезию на высшем уровне обязательно посещают президенты всех стран. У подножья монумента - венок от главы белорусского государства. Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей мемориала.

Визит белорусского Президента для Индонезии - важное событие. Еще накануне крупнейшие издания, в том числе и «Джакарта пост» писали о том, что приезд Александра Лукашенко значительно продвинет двустороннее сотрудничество.

Между Минском и Джакартой - 14 часов пути на самолете, почти 10 тысяч километров и 4 часовых пояса. Но это двусторонним отношениям не помеха. Об этом свидетельствуют цифры. Для сравнения: если, к примеру, в 1995 году взаимный товарооборот не достигал двух миллионов долларов, то сегодня эта цифра выросла в 70 раз.

Белорусско-индонезийский экономический форум стартует в Джакарте уже завтра. И, как говорят в кулуарах, руководители ведомств и крупных предприятий вернутся в Минск с новыми коммерческими контрактами.

Кстати, интерес к белорусской экономической ярмарке с индонезийской стороны настолько велик, что организаторам практически пришлось устраивать конкурс на участие.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В рамках форума участвуют порядка 20 компаний из Республики Беларусь, это не только наши лидеры промышленности, МАЗ, БелАЗ, Тракторный завод, в том числе, это молочные компании: Лепельский молочно-консервный комбинат, Лидский молочно-консервный комбинат, также участвуют представители банковского сектора. Интерес среди бизнесменов Индонезии большой, даже приходится делать отбор, потому что зал не вмещает всех желающих. Планируется пригласить 120 участников Индонезии на форум.

Планируется, что 19 марта Александр Лукашенко встретится со своим индонезийским коллегой. В официальной резиденции Сусило Бамбанга Юдойоно главы государств обсудят перспективы сотрудничества и подпишут ряд документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.