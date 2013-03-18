Берлинскую стену снесут под площадку для элитной застройки, в Германии - массовые акции протеста

Новости Германии. Около 10 тысяч человек встали на защиту Берлинской стены в столице Германии. Городская администрация намерена снести более километра исторической постройки и возвести на её месте элитный дом.

Берлинская стена, некогда разделившая город на западную и восточную части, стала культовым объектом германской столицы. После сноса её основного отрезка, оставшийся превратился в художественную галерею под открытым небом.

По мнению участников акции, представители власти пытаются сгладить острые моменты прошлого Германии, уничтожая историческую память после объединения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.