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В Кипре заморожены все счета в банках

18 марта 2013 11:53
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Новости Кипра. Кипр стоит перед нелёгким выбором. Парламент страны сегодня может утвердить принудительный налог на депозиты. Если законопроект примут, то со вкладов спишется от 7 до 10% в зависимости от суммы. Эти меры требует принять ЕС в обмен на предоставление финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро.

На данный момент счета как граждан страны, так и иностранцев фактически заморожены - деньги нельзя ни снять, ни перевести. Островное государство уже охватили массовые протесты с требованиями выхода из Еврозоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Налоги

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