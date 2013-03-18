Президента Беларуси торжественно встретили в аэропорту Джакарты

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с государственным визитом в Индонезию. Борт номер один совершил посадку в аэропорту Джакарты. Главу белорусского государства встречали индонезийские официальные лица. Президент Беларуси прошел по ковровой дорожке, по обеим сторонам которой выстроились военнослужащие роты почетного караула. Юноши и девушки преподнесли Александру Лукашенко цветочную гирлянду.

Затем Александр Лукашенко возложил венок к Монументу Национальных героев «Калибата» в Джакарте. Монумент расположен на территории мемориального комплекса. На его территории захоронены около 7 тысяч человек, погибших в войне с Нидерландами. А этот монумент в виде пяти колонн символизирует единство народа, в борьбе за независимость, а сам комплекс - во время визитов в Индонезию на высшем уровне обязательно посещают президенты всех стран.

Александр Лукашенко минутой молчания почтил их память и оставил запись в Книге почетных гостей.

Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне, несмотря на 20-летнюю историю дипломатических отношений Беларуси и Индонезии. Программа визита насыщенная. Так, уже сегодня члены белорусской делегации встречаются со своими индонезийскими коллегами. В центре внимания — пути активизации двустороннего сотрудничества. На завтра запланированы переговоры главы белорусского государства и Президента Индонезии в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам визита будет подписан пакет международных документов.

Беларусь активно выходит на рынок Индонезии. Это четвертая по численности населения страна мира, куда наша республика поставляет калийные удобрения, шинную продукцию, карьерную технику. Этот спрос объясняется бурным развитием сельскохозяйственной и горнодобывающей отраслей. В сентябре 2012 года в Индонезию поставлены первые пять БелАЗов грузоподъемностью в 45 тонн. Сейчас готовятся к подписанию контракты, на поставки продукции МТЗ, МАЗ и других белорусских предприятий. Белорусские шины, кстати, второй по объему поставок продукт после калийных удобрений. В сельском хозяйстве тоже есть взаимные интересы. Особенно — в производстве и переработке молока.

Владимир Лопато-Загорский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларуси в Республике Индонезия:

Обсужден ряд проектов поставки молочной продукции из Республики Беларусь, если вы знаете, Индонезия испытывает большой дефицит в этом продукте, и рынок огромный. Безусловно, есть конкуренция со стороны Новой Зеландии, Австралии, которые здесь находятся близко, но, судя по тому, как шли переговоры министра с руководством компании, я понял, что есть реальная возможность нам в этот рынок в ближайшее время войти. Руководство компании «Salim Group» заинтересовано в проработке возможности осуществления инвестиций в молочно-товарные комплексы в Республике Беларусь с целью производства молока, переработки и поставки на экспорт, прежде всего, в Индонезию.

Диан Трянсия Джани, заместитель министра иностранных дел Индонезии:

Конечно, мы ждем, что ваш бизнес придет в Индонезию и наоборот. Собственно говоря, сейчас, когда Азия усиливает региональный контроль, приход в Индонезию со своим бизнесом может открыть важные ворота на азиатский рынок. В связи с этим, мы ждем, что белорусские компании расположатся именно в Индонезии, а не в других странах, так как вскоре Джакарта станет столицей многих международных организаций, и именно здесь будет все происходить.

Владимир Лопато-Загорский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларуси в Республике Индонезия:

Это обширный рынок, это 240 миллионов населения. И в целом, когда мы говорим об Индонезии, мы очень часто используем превосходную степень. Это самая большая мусульманская страна, это самый большой экспортер энергетического угля, это самый большой производитель пальмового масла – все это говорит о том, что эта та страна, которую нельзя упускать из поля нашего зрения.

После Индонезии 20 марта Александр Лукашенко направится с государственным визитом в Сингапур. Планируется, что глава белорусского государства встретится там с Президентом этой страны и ее премьер-министром.