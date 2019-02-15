В Сочи президенты Беларуси и России обсудят вопросы гуманитарной повестки

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют подробно обсудить вопросы гуманитарной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют подробно обсудить вопросы гуманитарной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается соответствующая встреча президентов в образовательном центре «Сириус». Здесь одаренная молодежь России получает возможность развивать свои таланты в науке, спорте и искусстве.
Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»
В рамках рабочего визита Россию, белорусский лидер провел переговоры с российским коллегой по таким вопросам, как экономическое и топливно-энергетическое сотрудничество.
14 февраля Александр Лукашенко также принял участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции. Напомним, в Сочи состоялся трехсторонний саммит по Сирии. А 15 февраля ожидается, что Беларусь и Россия продолжат переговоры по вопросам двустороннего взаимодействия.
Трёхсторонний саммит по Сирии в Сочи: президенты России, Ирана и Турции обсудили положение в регионе
Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»