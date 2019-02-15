В Сочи президенты Беларуси и России обсудят вопросы гуманитарной повестки

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют подробно обсудить вопросы гуманитарной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.