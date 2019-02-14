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Трёхсторонний саммит по Сирии в Сочи: президенты России, Ирана и Турции обсудили положение в регионе

14 февраля 2019 19:12
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Новости Беларуси. Российский Сочи 14 февраля стал площадкой для крупных международных переговоров. Здесь состоялся трехсторонний саммит по Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положение дел в арабской республике обсудили лидеры России, Ирана и Турции – главные гаранты мирного урегулирования ситуации в регионе. И этим же вечером в Сочи прошла неформальная встреча Александра Лукашенко с участниками саммита (подробнее здесь).

Трёхсторонний саммит по Сирии в Сочи: президенты России, Ирана и Турции обсудили положение в регионе-1

Наш Президент находится в Сочи с рабочим визитом. 13 февраля главы Беларуси и России провели в Красной Поляне переговоры по актуальным вопросам двухстороннего сотрудничества. Оба лидера подчеркивали стратегический и союзнический характер взаимодействия наших государств. На встрече обсуждались темы экономики и топливно-энергетические вопросы. Позже общение продолжилось в неформальной обстановке (подробнее здесь).

Трёхсторонний саммит по Сирии в Сочи: президенты России, Ирана и Турции обсудили положение в регионе-4

Сегодняшние встречи Александра Лукашенко в формате «без галстуков» могут быть полезны для участников саммита в решении ближневосточных проблем. Беларусь как переговорная площадка имеет большой опыт. Именно в Минске появилась возможность диалога между противоборствующими сторонами на юго-востоке Украины и были приняты документы по деэскалации вооруженного конфликта.

Трёхсторонний саммит по Сирии в Сочи: президенты России, Ирана и Турции обсудили положение в регионе-7

Будущее Сирии – сегодня главная тема дня. На саммите шла речь о создании сирийского конституционного комитета, выводе войск США и курдском вопросе.

# Международная политика # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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