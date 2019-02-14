Трёхсторонний саммит по Сирии в Сочи: президенты России, Ирана и Турции обсудили положение в регионе

Новости Беларуси. Российский Сочи 14 февраля стал площадкой для крупных международных переговоров. Здесь состоялся трехсторонний саммит по Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положение дел в арабской республике обсудили лидеры России, Ирана и Турции – главные гаранты мирного урегулирования ситуации в регионе. И этим же вечером в Сочи прошла неформальная встреча Александра Лукашенко с участниками саммита (подробнее здесь).