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Звёздный экзамен – космонавты показали, что будут делать с ЧС во время полёта

28 февраля 2024 17:33
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До момента, когда полет на МКС совершит первая женщина-космонавт из Беларуси, остается совсем немного времени. Сегодня, 28 февраля, основной экипаж, в состав которого входят российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт NАSА Трейси Дайсон, прошел экзаменационное испытание на тренажере российского сегмента МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Звёздный экзамен – космонавты показали, что будут делать с ЧС во время полёта-1

Присутствие белорусского космонавта на орбите казалось мечтой. Тем не менее мечты имеют свойство сбываться. Не без поддержки Президента, который всегда уделял особое внимание космической программе страны и налаживал контакты с Роскосмосом. Теперь пути назад никто не рассматривает, в январе Александр Лукашенко встретился с прошедшими отбор Мариной Василевской и Анастасией Ленковой.

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Звёздный экзамен – космонавты показали, что будут делать с ЧС во время полёта-4

Важно, что этот полет не статуса ради, у космонавтов есть конкретные задачи – исследовательская работа. И отбор, как и подготовка, были соответствующие. 3 тысячи собеседований в поисках кандидатов. Отобрали сотню, после число сократилось до шести. Посещая Звездный Городок в 2022-м, Президент отметил, что те, кто не полетят в первый раз, отправятся на МКС в будущем. Что ж, Беларусь серьезно намерена занять свое место в ряду космических держав.

Звёздный экзамен – космонавты показали, что будут делать с ЧС во время полёта-7

Игнат Игнатов, ведущий специалист по подготовке космонавтов:
Она хочет знать больше, она обучаем, помогает. Раскрою секрет, даже замечает какие-то отклонения небольшие в работе экипажа и напоминает. На мой взгляд, ее можно было запустить в полет в качестве борт-инженера транспортного пилотируемого корабля.

Звёздный экзамен – космонавты показали, что будут делать с ЧС во время полёта-10

Эта космическая сессия продлится два дня. Сегодня, 28 февраля, основной экипаж экспедиции показывал, как будет справляться с чрезвычайной ситуацией на макете российского сегмента МКС, а дублеры на тренажере корабля «Союз». Завтра же команды просто поменяются местами. В конце всех испытаний комиссия, как и положено, выставить оценки. Причем будут учитываться не только результаты, но и стиль работы команды, аккуратность и даже импровизация. Какой состав отправится в космос, станет известно лишь на Байконуре. Обратный отсчет пошел – 21 марта все ближе.

# Космос # общество # Константин Герцев # Марина Василевская # Анастасия Ленкова

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