Звёздный экзамен – космонавты показали, что будут делать с ЧС во время полёта

До момента, когда полет на МКС совершит первая женщина-космонавт из Беларуси, остается совсем немного времени. Сегодня, 28 февраля, основной экипаж, в состав которого входят российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт NАSА Трейси Дайсон, прошел экзаменационное испытание на тренажере российского сегмента МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белоруски впервые в составе экспедиции на МКС! Как космонавты тренируются перед полетом?

Присутствие белорусского космонавта на орбите казалось мечтой. Тем не менее мечты имеют свойство сбываться. Не без поддержки Президента, который всегда уделял особое внимание космической программе страны и налаживал контакты с Роскосмосом. Теперь пути назад никто не рассматривает, в январе Александр Лукашенко встретился с прошедшими отбор Мариной Василевской и Анастасией Ленковой. Лукашенко – кандидаткам в космонавты: вы не пропадете, из миллиона девчонок вас выбрали! Подробности.

Важно, что этот полет не статуса ради, у космонавтов есть конкретные задачи – исследовательская работа. И отбор, как и подготовка, были соответствующие. 3 тысячи собеседований в поисках кандидатов. Отобрали сотню, после число сократилось до шести. Посещая Звездный Городок в 2022-м, Президент отметил, что те, кто не полетят в первый раз, отправятся на МКС в будущем. Что ж, Беларусь серьезно намерена занять свое место в ряду космических держав.

Игнат Игнатов, ведущий специалист по подготовке космонавтов:

Она хочет знать больше, она обучаем, помогает. Раскрою секрет, даже замечает какие-то отклонения небольшие в работе экипажа и напоминает. На мой взгляд, ее можно было запустить в полет в качестве борт-инженера транспортного пилотируемого корабля.