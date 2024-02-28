Место, где пишут историю – Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей

Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для гостей. 28 февраля его посетили сенаторы и работники секретариата Совета Республики, а также члены Молодежного совета при Национальном собрании, студенты и преподаватели Академии управления при Президенте – всего более сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них в этих стенах не в первый раз, но, несмотря на это, с каждым визитом они вновь открывают для себя что-то новое. Особенности строительства Дворца Независимости, знакомство с залами, где проходят рабочие будни Президента, экспозиция с подарками от зарубежных гостей – каждый уголок интересен по-своему и вызывает восхищение у гостей.

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это место можно назвать поистине общенародным, потому что сюда сегодня могут прийти все. Посмотреть, восхититься красотами вместе со своими семьями и порадоваться, что у нас есть такое прекрасное место. Это действительно гордость наших белорусов.

Большой интерес у гостей вызвал Зал торжественных церемоний – самый масштабный и вместительный во Дворце Независимости. Здесь проходят наиболее знаковые мероприятия с участием главы государства.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Очень приятно здесь сегодня быть вместе со своими коллегами, нашими студентами. Ребята, которые очень много отдают своих сил не только процессу обучению, но и активному участию в жизни Академии управления, в жизни нашего общества. Это очень важно. И для них в качестве поощрения есть возможность прийти в этот замечательный Дворец, где работает глава государства, наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Посмотреть, насколько здесь красиво, какой антураж, какое передается величие духа нашего народа.

Назар Бордак, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Каждый зал, в котором мы сегодня побывали и еще предстоит побывать, имеет свою уникальную атмосферу, уникальное настроение. И хочется слушать, смотреть, разглядывать каждый элемент этого зала.