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Место, где пишут историю – Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей

28 февраля 2024 17:22
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Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для гостей. 28 февраля его посетили сенаторы и работники секретариата Совета Республики, а также члены Молодежного совета при Национальном собрании, студенты и преподаватели Академии управления при Президенте – всего более сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место, где пишут историю – Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей-1

Многие из них в этих стенах не в первый раз, но, несмотря на это, с каждым визитом они вновь открывают для себя что-то новое. Особенности строительства Дворца Независимости, знакомство с залами, где проходят рабочие будни Президента, экспозиция с подарками от зарубежных гостей – каждый уголок интересен по-своему и вызывает восхищение у гостей.

Место, где пишут историю – Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей-4

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это место можно назвать поистине общенародным, потому что сюда сегодня могут прийти все. Посмотреть, восхититься красотами вместе со своими семьями и порадоваться, что у нас есть такое прекрасное место. Это действительно гордость наших белорусов.

Место, где пишут историю – Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей-7

Большой интерес у гостей вызвал Зал торжественных церемоний – самый масштабный и вместительный во Дворце Независимости. Здесь проходят наиболее знаковые мероприятия с участием главы государства.

Место, где пишут историю – Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей-10

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Очень приятно здесь сегодня быть вместе со своими коллегами, нашими студентами. Ребята, которые очень много отдают своих сил не только процессу обучению, но и активному участию в жизни Академии управления, в жизни нашего общества. Это очень важно. И для них в качестве поощрения есть возможность прийти в этот замечательный Дворец, где работает глава государства, наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Посмотреть, насколько здесь красиво, какой антураж, какое передается величие духа нашего народа.

Место, где пишут историю – Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей-13

Назар Бордак, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
Каждый зал, в котором мы сегодня побывали и еще предстоит побывать, имеет свою уникальную атмосферу, уникальное настроение. И хочется слушать, смотреть, разглядывать каждый элемент этого зала.

Место, где пишут историю – Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей-16

Экскурсия получилась по-настоящему интересной и познавательной. Традиционно каждый из посетителей унес с собой массу положительных эмоций и, конечно, фото на память.

# Государственная политика # общество # Наталья Якубицкая # Вячеслав Данилович

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