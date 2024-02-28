В Минске стартовал финал турнира «Золотая шайба» – в командах юношей играют и девушки

Финал республиканского турнира «Золотая шайба» в эти дни принимает «Чижовка-Арена», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На главный трофей претендуют восемь лучших дружин, которые прошли многоступенчатый отбор. Всего же на старте проекта приняли участие 69 коллективов со всех регионов страны.

В соревнованиях принимают участие юные хоккеисты 2009-2010-х годов рождения. И по традиции в командах юношей также задействованы и девочки. В дружине Витебской области, например, оказалось самое большое количество девушек с клюшками – две. У могилевчан одна хоккеистка, но зато очень мастеровитая. Это Валерия Мацко, она может не только справляться с обороной, но и знает, как побеждать.

Валерия Мацко, игрок команды «Сокол» (Могилевская обл.): Этих мальчиков я всех практически вижу в первый раз жизни, так как я из другого города играю за них. Мне очень нравится, получаю от этого большое удовольствие. Хочу достичь, чтобы я играла в женской лиге по хоккею.

Святослав Анисимов, игрок команды «Атлант» (Брестская обл. ) : На турнире познакомился много с кем, новых друзей завел. Одна победа и один проигрыш пока что, я хочу играть в хоккей в сборной Беларуси!

Виктор Бриштен, представитель команды «Атлант» (Брестская обл.):

Большое количество забитых шайб говорит о том, что мы сюда приехали не статистами, мы приехали побеждать. Мы настраивались, тренировались, а «Шайба» – это командное. И плюс у нас очень сильные индивидуальные нападающие, которые приносят результат.

После двух соревновательных дней лидируют столичные дружины. Пока сильнейшего определяют ребята группы А – это те, кто имеет возможность заниматься хоккеем на ледовых аренах своих городов. Финал состоится в пятницу, 1 марта, а дальше эстафету примут команды, в которых юные хоккеисты не избалованы наличием льда и тренируются по возможности.