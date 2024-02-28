В СК рассказали, какие преступления чаще всего совершают через социальные сети

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Если сейчас смотреть, то резкий рост выявлений, не рост преступления, а резкий рост выявлений, например, числа педофилов. И тоже через соцсети там пытаются? У нас есть как раз графика, с какими угрозами вы сталкивались при использовании ресурсов интернета. Первое – просьбы от неизвестных о переводе денег. То, что сейчас самое актуальное, мы видели недавно громкие дела. Фишинг – это когда неизвестные пытаются завладеть персональными данными, продавцы-мошенники в интернете. Кибербуллинг и преследование или домогательства в сети Интернет.