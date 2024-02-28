В СК рассказали, какие преступления чаще всего совершают через социальные сети

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Если сейчас смотреть, то резкий рост выявлений, не рост преступления, а резкий рост выявлений, например, числа педофилов. И тоже через соцсети там пытаются?
У нас есть как раз графика, с какими угрозами вы сталкивались при использовании ресурсов интернета. Первое – просьбы от неизвестных о переводе денег. То, что сейчас самое актуальное, мы видели недавно громкие дела. Фишинг – это когда неизвестные пытаются завладеть персональными данными, продавцы-мошенники в интернете. Кибербуллинг и преследование или домогательства в сети Интернет.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
И в соцсетях наиболее распространены действительно мошенники. Сейчас фишинговые ссылки, то есть под предлогом знакомства, под предлогом купли-продажи. То есть все это мошенники, основной инструмент в настоящее время – это мессенджеры и социальные сети. Кроме того, это излюбленный инструмент педофилов – списываются с детьми. Понятно, что никто не контролирует, о чем там ребенок переписывается. По итогу ребенок может стать жертвой педофила.
Вовлечение в проституцию, опять же, тоже происходит через социальные сети. И вовлечение в незаконный оборот наркотиков. Это также все происходит через социальные сети. Организаторы находятся за рубежом, при этом находят тех же закладчиков, наркопотребителей посредством рекламы в своих магазинах в социальных сетях.
Как белорусы относятся к социальным сетям? Рассказываем данные социсследования (подробности).