Сборная Беларуси крупно уступила Греции в квалификации ЧМ по футболу

Национальная команда Беларуси по футболу неудачно стартовала в квалификации чемпионата мира. В Пирее наши футболисты с крупным счетом 1:5 уступили сборной Греции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже к 21-й минуте счет был 3:0 в пользу хозяев. На этом греки не остановились, они забили еще два мяча, укрепив свое и без того солидное преимущество. И лишь на 72-й минуте белорусы смогли поразить ворота оппонентов – пенальти реализовал Герман Барковский.