Сборная Беларуси крупно уступила Греции в квалификации ЧМ по футболу

Национальная команда Беларуси по футболу неудачно стартовала в квалификации чемпионата мира. В Пирее наши футболисты с крупным счетом 1:5 уступили сборной Греции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже к 21-й минуте счет был 3:0 в пользу хозяев. На этом греки не остановились, они забили еще два мяча, укрепив свое и без того солидное преимущество. И лишь на 72-й минуте белорусы смогли поразить ворота оппонентов – пенальти реализовал Герман Барковский.
Герман Барковский, нападающий сборной Беларуси по футболу:
Если честно, я бы лучше выиграл 1:0 или вничью сыграл, чем забил гол, чем мы так проиграли – 5:1. Обидно, что проиграли, сложно говорить. Такое бывает, забываем эту игру, идем дальше. У нас впереди Шотландия. Выложимся на 100 %, будем играть за свою страну.
Во втором матче группы сборные Дании и Шотландии сыграли вничью 0:0. Следующий поединок квалификации наши футболисты проведут 8 сентября против команды Шотландии на нейтральном поле в Венгрии.