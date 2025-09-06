Белорусские биатлонистки Воробей и Шаклеина завоевали серебро в одиночке на Кубке Содружества

Белорусские биатлонистки Ксения Воробей и Ирина Шаклеина стали бронзовыми призерами женской одиночной эстафеты на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На заключительном этапе Воробей передала эстафету четвертой, а Шаклеина смогла подняться на одну позицию и финишировала третьей. Победу одержали россиянки Анастасия Гришина и Елизавета Каплина. Нашу страну в этой гонке представляли еще два дуэта. Алина Зайцева и Анна Пестерева замкнули шестерку сильнейших, а Елена Кулак и Виктория Шашкова стали девятыми.