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Белорусские биатлонистки Воробей и Шаклеина завоевали серебро в одиночке на Кубке Содружества

06 сентября 2025 11:35
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Белорусские биатлонистки Ксения Воробей и Ирина Шаклеина стали бронзовыми призерами женской одиночной эстафеты на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На заключительном этапе Воробей передала эстафету четвертой, а Шаклеина смогла подняться на одну позицию и финишировала третьей. Победу одержали россиянки Анастасия Гришина и Елизавета Каплина. Нашу страну в этой гонке представляли еще два дуэта. Алина Зайцева и Анна Пестерева замкнули шестерку сильнейших, а Елена Кулак и Виктория Шашкова стали девятыми.

# Биатлон # Ирина Шаклеина

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