В Минске обсудили возможность граждан Беларуси и России свободно работать в Союзном государстве

Возможность спокойно трудиться в Союзном государстве есть у всех граждан Беларуси и России. Об обеспечении равных прав в социально-трудовой сфере говорили 21 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дискуссия состоялась при участии союзных парламентариев, представителей министерств здравоохранения, труда и соцзащиты двух стран.
Среди ключевых вопросов – подготовка «правительственного часа», ход реализации заключенных ранее договоров и программ. На данном этапе концептуальных различий в трудовом и социальном законодательстве двух стран нет, отмечают эксперты. Однако специалисты провели глубокий анализ и определили направления, которые требуют доработки.
Уровень зарплат, материнский капитал, социальная помощь пенсионерам. Такие инициативы в развитии были предложены на встрече. Кроме того, обсудили и взаимодействие студенческих отрядов двух стран. Не до конца урегулированы сроки работы и размер выплат учащимся. Всего в программе обсуждения шесть направлений.
Елена Афанасьева, председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению:
Когда есть такое прямое взаимодействие исполнительных органов власти, которые должны исполнять закон, и законодательной ветви власти, которая должна писать законодательство, то дело более слаженно идет и гораздо быстрее. Мы, депутаты Союзного государства, Парламентского собрания, очень серьезно поработали в последние лет восемь над законами. И совместно с правительствами наших стран расшили все основные моменты. Мы с уверенностью можем сказать, что белорусы могут свободно работать в Российской Федерации с определенными, конечно, нюансами. Что россияне могут приезжать в Беларусь, жить, работать свободно, получать достойную оплату за свой труд и строить свою жизнь на будущее.
Напомним, в Беларуси в июне принят закон об изменении трудовых отношений. В него вошли нормы, которые уже имеют отражение в российском законодательстве. Также на рассмотрении находится и законопроект об изменении законов по социальному обслуживанию.