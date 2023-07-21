В Минске обсудили возможность граждан Беларуси и России свободно работать в Союзном государстве

Возможность спокойно трудиться в Союзном государстве есть у всех граждан Беларуси и России. Об обеспечении равных прав в социально-трудовой сфере говорили 21 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дискуссия состоялась при участии союзных парламентариев, представителей министерств здравоохранения, труда и соцзащиты двух стран.

Среди ключевых вопросов – подготовка «правительственного часа», ход реализации заключенных ранее договоров и программ. На данном этапе концептуальных различий в трудовом и социальном законодательстве двух стран нет, отмечают эксперты. Однако специалисты провели глубокий анализ и определили направления, которые требуют доработки. Уровень зарплат, материнский капитал, социальная помощь пенсионерам. Такие инициативы в развитии были предложены на встрече. Кроме того, обсудили и взаимодействие студенческих отрядов двух стран. Не до конца урегулированы сроки работы и размер выплат учащимся. Всего в программе обсуждения шесть направлений.