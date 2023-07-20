Братья-двойняшки после учёбы пришли работать в одну больницу. История врачей-распределенцев

Каждый год все районы Минской области пополняются новыми кадрами. Медицина, культура, сельское хозяйство – молодые специалисты не только набираются опыта, но и оттачивают свои навыки. Как принимают кадры на местах и какие условия для них предусмотрены, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Смолевичи. Центральная районная больница. В акушерском отделении за работой Сергей Матейко. Он пока еще в статусе «молодой специалист», но уже в должности заведующего. Успел показать свои знания на практике. Оценили и пациенты, и руководство. Влада Родовская, корреспондент:

В каком возрасте вы приняли решение, что медицина – это для вас и начали готовиться в этом направлении?

Сергей Матейко, заведующий акушерским отделением Смолевичской центральной районной больницы:

Начиная где-то с класса пятого школы, я думал, кем мне стать, и я выбрал профессию врача. Потому что она интересна, очень разнообразная в сфере разных наших специальностей, даже во врачебных. Учиться нам не 4, а 6 лет, поэтому даже за 6 лет надо осознанно было подумать, куда поступать. Но, выбрав эту профессию, я понимал, что я буду помогать людям. Кто такой медик, Сергей Александрович узнал еще в детстве. Мама работала медсестрой, видел со стороны ее труд, старания и результат. Тогда и было решено – пойдет в мед. А дальше долгий путь учебы, много теории, а еще больше практики. Кстати, в Витебский медицинский университет поступили вместе с братом.

Сергей Матейко:

До пятого курса мы учимся все одинаково в медицинском университете, на пятом курсе мы выбираем субординатуру. У нас основных опять субординатур – акушерство, терапия, анестезиология, реанимация и хирургия. И врач общей практики на данный момент. Это опять основных ответвлений, там еще есть узкие, но пять основных. Выбор своей субординатуры был принят на пятом курсе, не ранее того. На пятом курсе университета нам надо было подать документы в выбранную субординатуру, их разрешалось две. Выбор акушерско-гинекологического направления был неспроста. Жизненные обстоятельства сами указали путь. Еще в университете у тогда еще студента Сергея Матейко родился первенец.

Всю беременность прошел вместе со своей женой, тогда же и определился. Сергей Матейко:

Врач – это, хоть и банально, но это призвание. Поэтому врачом надо хотеть быть. Тот, кто не хочет быть врачом, долго в этой профессии не работает. Он сразу уходит, в течение первых двух лет, из медицины. Поэтому в профессии нравится, если вообще касаться врача, многое. Когда говорят «спасибо» за то, что помог в данной болезни, в моей сфере это когда рождается ребенок, это радость мамы на глазах. И несмотря на статус «молодой специалист», в коллективе Сергей Александрович пользуется уважением. Новый заведующий пришел с планами и новшествами.

Татьяна Михович, старшая акушерка Смолевичской центральной районной больницы:

Как специалист он просто замечательный человек. Я могу сказать, что он вошел в наш коллектив, по-хорошему ворвался в наш коллектив. И мы его приняли с чистой душой. К нашему доктору идут со всех сторон. Город у нас небольшой, и все друг другу все говорят, как радио. Поэтому к нашему доктору идут и молодые женщины, и пожилые женщины. Всем он оказывает поддержку, всем он оказывает помощь. В коллективе мы его очень любим, очень уважаем, он очень воспитанный. Он очень коллегиально относится ко всем нашим работникам. Вообще таких людей очень мало, молодых людей, чтобы такое отношение было ко всем возрастам. Я работаю вообще в акушерстве 35 лет, старшей акушеркой – 25 лет. Каждый год приходят не только врачи, у нас акушерки приходят. В прошлом году у нас две акушерки пришли. В коллективе 16 человек, две пенсионерки, остальные – молодые специалисты. Конечно, я очень переживаю, я знаю, что это такое – прийти и влиться в коллектив. Поэтому мы всячески помогаем, поддерживаем, я учу всех как старшая акушерка, я учу своих акушерок, врачей учат замглавврача. А акушерок – моя обязанность научить их. Полюбить свою профессию, научить работать. То, что я умею, я им все передаю. Молодые специалисты – свежее течение в медицине. Новые взгляды и нетрадиционные подходы. Пациенты работу кадров замечают, за это и ценят.

Ольга Кураленя:

Он очень доброжелателен, компетентен, профессионал своего дела. Обходы проходят очень доброжелательно, на все вопросы всегда ответит, очень замечательный врач. Сюда я переехала год назад, здесь я лежу второй раз. Мне очень нравится отношение медперсонала, как относятся к нам.

Алексей Матейко – врач анестезиолог-реаниматолог Смолевичской ЦРБ. А по совместительству как раз тот самый брат Сергея Александровича. Они двойнята. В школе как приняли решение стать врачами, так и до сих пор рука об руку оказывают помощь людям. Хоть и в разных направлениях, но рядом.

Алексей Матейко, врач-анестезиолог-реаниматолог Смолевичской центральной районной больницы:

Принял решение, мы всегда вместе были. И решение это было обоюдное, но до сих пор держимся вместе, стараемся. Вдвоем легче. Хирургом я быть не хотел, акушером-гинекологом тоже, но это хирургический профиль тоже, поэтому выбрал анестезиологию-реанимацию. Тяжелая профессия, прежде всего характер должен быть, крепость духа, потому что эмоционально это тяжелая профессия. Ну и в целом знания своих профессиональных навыков, медицинских аспектов, различных патологий – это очень важные моменты. И прежде всего нужно предпринимать очень быстрые решения. Решения, которые должны сразу привести к выполнению действий, которые помогут пациенту.

Двое молодых врачей родом из Воложинского района. Изначально было целевое направление, поэтому с удовольствием вернулись в центральный регион. Глаз бросили на Смолевичи. Город перспективный и активно растущий. Сергей Матейко:

Приехал в Смолевичскую ЦРБ, мне главный врач сказал, что нам гинеколог будет нужен, и они подписались со мной дополнительное согласие, что я к ним прихожу после интернатуры на пять лет отработки. Приезжал спрашивать про себя, понятно, чтобы вдвоем не ездить, я уточнял, нужен ли анестезиолог, потому что двойнята – это не просто братья, всю жизнь вместе в школе, в университете, всегда везде вместе, поэтому хотелось работать в одном месте, в одном учреждении. Хотя это был не 100 % результат, что мы должны были работать именно так. Когда я спрашивал про себя у главного врача, он сказал, что в анестезиологе тоже будет нуждаемость, поэтому мы заключили договор, дополнительное соглашение к целевому направлению вместе с братом. Мы вдвоем приехали на распределение в Смолевичскую больницу. Алексей Матейко:

Больница хорошая, перспективная, идет сильный рост населения как в городе, так и в районе, поэтому структура и медицинские структуры по району тоже развиваются целеустремленно. Приняли молодых специалистов в больнице по всем правилам: и финансовая поддержка, и жилье. Созданы все условия для обеспечения комфорта на первом рабочем месте.

Сергей Матейко:

Учитывая, что я молодой специалист, у нас есть дополнительная выплата. Для молодых специалистов она была с первого месяца работы. С жильем, сюда приехав, нам сказали, что в ближайшее время дадут арендное жилье. Я подал документы на постройку жилья и спустя два месяца мне пришло уже письмо, что меня могут включить в постройку жилья и я могу взять и построить квартиру. Город растет, развивается, население в год прирастает на 2 500-4 000. И близко от Минска, хорошая природа, инфраструктура, новые школы, новые детские сады. У кого есть дети, это все очень важно, потому что садиков не хватает, у нас всего хватает. Школу построили новую – тоже хватает. У меня один ребенок идет в садик, который ребенок идет в школу в этом году, поэтому никаких проблем со школой и садами не было.

Кстати, молодые кадры – это еще новый виток для развития медицины на районе. За последнее время акушерское отделение масштабно обновилось – модернизировали родильный зал, отремонтировали палаты, появилось и новое оборудование: инструментарий, гинекологические кресла, кольпоскоп и инкубатор для новорожденных. А еще в 2023 году больница примет 25 молодых специалистов.

Александр Мысливчик, заместитель главного врача Смолевичской центральной районной больницы:

К нам ежегодно приходит не менее 20-25 молодых специалистов. В 2022 году к нам пришло 23 молодых специалиста, пять врачей и остальные это был средний медицинский персонал. Стараемся закрепить наших молодых специалистов, чтобы не ушли от нас после того, как отработают свое положенное время. Всем желающим предоставляется арендное жилье. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник из опытных врачей. Всего за последние несколько лет на предприятия и в организации Смолевичского района прибыло более 500 молодых специалистов, причем в разные сферы.