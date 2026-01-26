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Без срока давности! Верховный Суд Беларуси рассматривает дело в отношении офицера СС Зиглинга

26 января 2026 10:53
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В Верховном Суде Беларуси начался судебный процесс по делу в отношении офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга. Его обвиняют в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Зверства пособника нацистов подробно описаны в материалах уголовного дела внушительным объемом в 22 тома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без срока давности! Верховный Суд Беларуси рассматривает дело в отношении офицера СС Зиглинга-2

Речь идет о 13 доказанных эпизодах преступной деятельности эсэсовца. До момента вторжения Германии на территорию Советского Союза Зиглинг командовал одним из карательных подразделений вермахта и воевал с партизанами на территории ряда стран Европы. В БССР он прибыл осенью 1941 года, где возглавил одно из националистических вооруженных формирований. Зиглинг организовал карательные операции и акции, в ходе которых совершил убийства, включая массовые, уничтожение полностью либо частично 11 деревень. 

Из материалов дела стало известно, что исполнитель преступных приказов лишил жизни через расстрелы и повешение больше 1700 человек, включая не менее 238 детей. Также эсэсовец и его пособники расхищали имущество мирных жителей, сельхозпродукцию, скот, птицу, тем самым обрекая их на голодную смерть.

В Верховном Суде Беларуси началось рассмотрение уголовного дела в отношении офицера СС Зиглинга.

Без срока давности! Верховный Суд Беларуси рассматривает дело в отношении офицера СС Зиглинга-4

Калина Горошко, государственный обвинитель:
Исполняя преступные приказы вышестоящего руководства, он сам лично, а также совместно с участниками возглавляемых им преступных формирований – это украинской полицейской роты и 57-го батальона охранной полиции, а также совместно с участниками особого батальона СС Дирлевангера. В ходе осуществления карательных операций на территории Минской, Гродненской и Брестской областей совершил ряд убийств, в основном массовых убийств, сопровождающихся особой жестокостью, бесчеловечностью, безжалостностью.

Эсэсовец Ганс Зиглинг стал первым немецким офицером, которого судят посмертно за геноцид. Это уже шестое уголовное дело в отношении нациста в истории суверенной Беларуси. Такие расследования не только раскрывают детали исторических фактов, но и служат напоминанием о важности осуждения ненависти и насилия. Главная цель – не допустить героизацию преступлений против человечности.

# Верховный суд Республики Беларусь # Великая Отечественная война

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