Без срока давности! Верховный Суд Беларуси рассматривает дело в отношении офицера СС Зиглинга

В Верховном Суде Беларуси начался судебный процесс по делу в отношении офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга. Его обвиняют в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Зверства пособника нацистов подробно описаны в материалах уголовного дела внушительным объемом в 22 тома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о 13 доказанных эпизодах преступной деятельности эсэсовца. До момента вторжения Германии на территорию Советского Союза Зиглинг командовал одним из карательных подразделений вермахта и воевал с партизанами на территории ряда стран Европы. В БССР он прибыл осенью 1941 года, где возглавил одно из националистических вооруженных формирований. Зиглинг организовал карательные операции и акции, в ходе которых совершил убийства, включая массовые, уничтожение полностью либо частично 11 деревень.

Из материалов дела стало известно, что исполнитель преступных приказов лишил жизни через расстрелы и повешение больше 1700 человек, включая не менее 238 детей. Также эсэсовец и его пособники расхищали имущество мирных жителей, сельхозпродукцию, скот, птицу, тем самым обрекая их на голодную смерть.