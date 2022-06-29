Можно ли использовать воду из болота в качестве косметического средства? Попробовали на себе и делимся результатом
Для орнитолога Юрия Богуцкого Березинский уже как 26 лет – живая лаборатория. Человек-энциклопедия стал нашим Сусаниным. Верховым болотом здесь покрыто более 60% территории, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Живой фильтр. От чистейшего кислорода у городских голова кругом. Здесь нулевая точка загрязнения. И если вы думаете, что уик-энд на болоте не про вас, спешим разуверить. Деревянный настил сделали неспроста. Это отдельный микрокосм. Под ногами семи метров жидкого торфа, а миниатюрным соснам уже по 100 лет. Приземляемся.
Юрий Богуцкий, орнитолог:
Болото – это место, которое когда-то было постледниковым озером, которое постепенно с краев заросло. Последнее оледенение было порядка 10 тысяч лет назад. Основным структурным элементом болота является мох сфагнум. Он такой длинный.
Анастасия Макеева:
В наших руках легкие, так скажем, Европы?
Юрий Богуцкий:
Практически да. Это тот организм, который фильтрует, очищает наш воздух от углекислого газа и вынимает его из атмосферы на десятки тысяч лет, концентрируя его в торфе.
Анастасия Макеева:
Такой водой можно умыться как тоник?
Юрий Богуцкий:
Это дождевая вода, которая накоплена в этом болоте.
Анастасия Макеева:
Ну так, скажу я вам.
Юрий Богуцкий:
Кисленькая?
Анастасия Макеева:
Кисленький такой да. Все, посвежею после выходных.
Проплывают медведи и гуляют лоси. Каких животных можно увидеть на экотпропах Березинского заповедника? Подробнее здесь.
Тур «Люди на болоте» закалит характер. Экстрим-маршрут еще никого не разочаровал. Девять километров в дебрях таят немало сюрпризов. Но раскрывать козыри не будем. Сапоги, снаряжение и боевой настрой вам в руки. В подарок – голубика и клюква. Сбор грибов-ягод на заповедных просторах под запретом. Исключение местные жители и жменька для героев-первопроходцев.
Мы видели смешанный лес, нору барсука, следы медведя.
На солнце сосны разогреваются, запах смешивается – это просто невообразимо.
У нас уже есть бизнес-план – закатывать воздух в банки и везти в Минск. Между прочим, мне кажется, схема рабочая.