Можно ли использовать воду из болота в качестве косметического средства? Попробовали на себе и делимся результатом

Для орнитолога Юрия Богуцкого Березинский уже как 26 лет – живая лаборатория. Человек-энциклопедия стал нашим Сусаниным. Верховым болотом здесь покрыто более 60% территории, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Живой фильтр. От чистейшего кислорода у городских голова кругом. Здесь нулевая точка загрязнения. И если вы думаете, что уик-энд на болоте не про вас, спешим разуверить. Деревянный настил сделали неспроста. Это отдельный микрокосм. Под ногами семи метров жидкого торфа, а миниатюрным соснам уже по 100 лет. Приземляемся.

Юрий Богуцкий, орнитолог:

Болото – это место, которое когда-то было постледниковым озером, которое постепенно с краев заросло. Последнее оледенение было порядка 10 тысяч лет назад. Основным структурным элементом болота является мох сфагнум. Он такой длинный.

Анастасия Макеева:

В наших руках легкие, так скажем, Европы?

Юрий Богуцкий:

Практически да. Это тот организм, который фильтрует, очищает наш воздух от углекислого газа и вынимает его из атмосферы на десятки тысяч лет, концентрируя его в торфе.

Анастасия Макеева:

Такой водой можно умыться как тоник?

Юрий Богуцкий:

Это дождевая вода, которая накоплена в этом болоте. Анастасия Макеева:

Ну так, скажу я вам.

Юрий Богуцкий:

Кисленькая?

Анастасия Макеева:

Кисленький такой да. Все, посвежею после выходных. Проплывают медведи и гуляют лоси. Каких животных можно увидеть на экотпропах Березинского заповедника? Подробнее здесь.

Тур «Люди на болоте» закалит характер. Экстрим-маршрут еще никого не разочаровал. Девять километров в дебрях таят немало сюрпризов. Но раскрывать козыри не будем. Сапоги, снаряжение и боевой настрой вам в руки. В подарок – голубика и клюква. Сбор грибов-ягод на заповедных просторах под запретом. Исключение местные жители и жменька для героев-первопроходцев.