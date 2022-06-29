Зоопарк с дикими и подворье с домашними животными. Какие туристические места есть на территории Березинского заповедника?

Если во время сафари-туров не свезло – не повстречались лесные жители, – этот пробел восполнит зоопарк, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Главное взять витаминный ланчбокс на входе. Со своим подкармливать диких животных запрещено. Здесь у каждого свое меню. В тарелке у мишек каши, мясо, яйца и яблоки на десерт. Сытая и довольная Василиса еще та циркачка. Аплодировать разрешается, а подходить близко – нет. Лесные жители с характером, а у мишки Гамми еще и отсутствует мимика и понять, что на уме, сложно.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Попробуем покормить. Какая умная! Не зря зовут Умка.

Юрий Богуцкий, орнитолог:

Ей десять лет. Попала она к нам маленьким медвежонком, которая отбилась от мамы. Анастасия Макеева:

Правда, что медведи развивают скорость наравне с авто?

Юрий Богуцкий:

Медведь может развивать скорость до 60 километров в час. Опасность представляют медведицы с медвежатами, потому что самое главное – защитить потомство. Если вы заметили медведя, то можно, не поворачиваясь спиной, не смотря в глаза, отступать назад, стараясь поставить между собой дерево, елочку, уйти в сторону.

Звезда зоопарка – зубр Валера. Вот уж к кому очереди поклонников. В три года его привезли из Беловежской пущи. Остальные постояльцы попали из-за травм, потери родителей и нашли новый приют. В просторных квартирках чувствуют себя отлично и обожают свежие веточки от лесников. С таким богатырским аппетитом, несмотря на вегетарианские корни, Валерий скоро вымахает до тонны. Кстати, в заповеднике обитает небольшая популяция зубриков. В стаде царит полный матриархат. Потомство самочки приносят не каждый год, а всего несколько раз за жизнь.

Юрий Богуцкий:

Увидеть, как появилось потомство, особенно у волков, очень трудно. Так как они его рождают в логове. Только когда начнут выводить молодняк из норы, сможем увидеть пополнение Анастасия Макеева:

Кто понравился в зоопарке?

Олени понравились, потому что у них пушистые рога.

Мы второй раз, в прошлом году были, нам очень понравилось. Кормили медведицу апельсинами. Мы много в каких зоопарках были, но именно заповедник ребенку понравился больше всего.

Дайте Валерке-зубру еще подругу.

Погладить и заселфиться можно на фазенде домашних животных. Тут, как на бабушкином подворье. Только лучше. Разнообразие впечатляет. Зоотерапия налицо. Общительные и плюшевые поднимут настрой, рассеют печали. Живут по парам и всегда рады гостям.

Анастасия Макеева:

Козы, наверное, главные попрошайки.

Юрий Богуцкий:

Это да. Едят, пока могут. А здесь у нас птичье царство – золотые фазаны. Красивый дальневосточный вид. Интересная порода – беговые утки. Благородный отдых. Для лучшего обзора нет лучше маршрутки по имени Клавиша. Опытный черногривый водитель провезет по лучшим тропам зоопарка. Те, кто сидит в седле, уверенно могут выбрать часовые прогулки в лес и даже двухдневный тур по красотам Березинского заповедника. Новичков покатают по леваде. Зимой на санях, как в «Морозко». Все под присмотром инструктора.