Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?

Новости Беларуси. Зона барефутинга, детская площадка и тренажеры для воркаут-занятий – экотропа «Лесное царство» ждет минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для детей установили качели, песочницы, спортивный комплекс и веревочный городок. Для взрослых – тренажеры, скамейки в живописной атмосфере и беседки. Изюминкой экотропы стала дорожка для барефутинга, состоящая из 17 зон, где можно босиком пройтись по шишкам, гальке и другим природным материалам.

Зеленая зона уже полюбилась юным жителям столицы.