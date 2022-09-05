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Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?

05 сентября 2022 18:21
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Новости Беларуси. Зона барефутинга, детская площадка и тренажеры для воркаут-занятий – экотропа «Лесное царство» ждет минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?-1

Для детей установили качели, песочницы, спортивный комплекс и веревочный городок. Для взрослых – тренажеры, скамейки в живописной атмосфере и беседки. Изюминкой экотропы стала дорожка для барефутинга, состоящая из 17 зон, где можно босиком пройтись по шишкам, гальке и другим природным материалам.

Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?-4

Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?-6

Зеленая зона уже полюбилась юным жителям столицы.

Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?-9

Нам очень лес понравился, здесь много чего добавили: беседки, для ног. Мы любим здесь ходить.

Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?-12

Я первый раз пришла, хотя раньше ходила сюда. Но я сегодня пришла, потому что увидела новые тренажеры.
– Вообще, тут классно, весело, тут свежий воздух.

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# Социальная инфраструктура # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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