Зона барефутинга и верёвочный городок. Как выглядит экотропа в Минске, где можно гулять босиком по 17 зонам?

Новости Беларуси. Зона барефутинга, детская площадка и тренажеры для воркаут-занятий – экотропа «Лесное царство» ждет минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Зона барефутинга, детская площадка и тренажеры для воркаут-занятий – экотропа «Лесное царство» ждет минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для детей установили качели, песочницы, спортивный комплекс и веревочный городок. Для взрослых – тренажеры, скамейки в живописной атмосфере и беседки. Изюминкой экотропы стала дорожка для барефутинга, состоящая из 17 зон, где можно босиком пройтись по шишкам, гальке и другим природным материалам.
Зеленая зона уже полюбилась юным жителям столицы.
Нам очень лес понравился, здесь много чего добавили: беседки, для ног. Мы любим здесь ходить.
– Я первый раз пришла, хотя раньше ходила сюда. Но я сегодня пришла, потому что увидела новые тренажеры.
– Вообще, тут классно, весело, тут свежий воздух.
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