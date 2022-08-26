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Почти 100 объектов в Минске оборудуют системами видеонаблюдения. Где они появятся и для чего нужны?

26 августа 2022 13:35
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Новости Беларуси. В Минске до конца года оборудуют около 100 объектов системами видеонаблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На каждом установят определенное количество камер, которые будут помогать сотрудникам правоохранительных органов.

Почти 100 объектов в Минске оборудуют системами видеонаблюдения. Где они появятся и для чего нужны?-1

Видеооборудование появится на въездах в город, в местах массового скопления людей, зонах отдыха, подземных переходах. Также планируется установка умных камер на всех железнодорожных станциях, которые расположены в черте города.

Почти 100 объектов в Минске оборудуют системами видеонаблюдения. Где они появятся и для чего нужны?-4

Евгений Хабрацкий, начальник службы видеонаблюдения ГУВД Мингорисполкома:
Сущность работы умной видеокамеры – когда мы, к примеру, разыскиваем транспортное средство, нам известен его регистрационный номер, этот номер вводится в соответствующую программную платформу системы мониторинга, и в течение небольшого промежутка времени (до 1 минуты) мы сможем установить место следования данного автомобиля в случае, если он проезжал под камерами видеонаблюдения.

Почти 100 объектов в Минске оборудуют системами видеонаблюдения. Где они появятся и для чего нужны?-7

В настоящий момент камерами видеонаблюдения оборудованы все основные проспекты, улицы, площади, административные здания, учреждения образования и объекты здравоохранения.

# Социальная инфраструктура # общество # Евгений Хабрацкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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