Почти 100 объектов в Минске оборудуют системами видеонаблюдения. Где они появятся и для чего нужны?

Новости Беларуси. В Минске до конца года оборудуют около 100 объектов системами видеонаблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На каждом установят определенное количество камер, которые будут помогать сотрудникам правоохранительных органов.

Видеооборудование появится на въездах в город, в местах массового скопления людей, зонах отдыха, подземных переходах. Также планируется установка умных камер на всех железнодорожных станциях, которые расположены в черте города.

Евгений Хабрацкий, начальник службы видеонаблюдения ГУВД Мингорисполкома:

Сущность работы умной видеокамеры – когда мы, к примеру, разыскиваем транспортное средство, нам известен его регистрационный номер, этот номер вводится в соответствующую программную платформу системы мониторинга, и в течение небольшого промежутка времени (до 1 минуты) мы сможем установить место следования данного автомобиля в случае, если он проезжал под камерами видеонаблюдения.