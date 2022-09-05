Необычную коллекцию чемоданов разных эпох собрали в Минске. Здесь можно увидеть даже дореволюционные сундуки

Новости Беларуси. История в чемодане. Во Дворце детей и молодежи «Золак» собрали необычную экспозицию, где рассказывают личные истории белорусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребята вместе с педагогами детского центра в течение года собирали чемоданы с акцентом на разные исторические времена и наполняли их историями собственных семей.

На выставке три условных зоны: культурно-этнографическое наследие Беларуси, военные и чемоданы советских времен.