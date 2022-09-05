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Необычную коллекцию чемоданов разных эпох собрали в Минске. Здесь можно увидеть даже дореволюционные сундуки

05 сентября 2022 18:11
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Новости Беларуси. История в чемодане. Во Дворце детей и молодежи «Золак» собрали необычную экспозицию, где рассказывают личные истории белорусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необычную коллекцию чемоданов разных эпох собрали в Минске. Здесь можно увидеть даже дореволюционные сундуки-1

Ребята вместе с педагогами детского центра в течение года собирали чемоданы с акцентом на разные исторические времена и наполняли их историями собственных семей.

На выставке три условных зоны: культурно-этнографическое наследие Беларуси, военные и чемоданы советских времен.

Необычную коллекцию чемоданов разных эпох собрали в Минске. Здесь можно увидеть даже дореволюционные сундуки-4

Сейчас здесь более 60 экспонатов – от больших дореволюционных сундуков до пионерских чемоданов, с которыми в 1960-1970-е годы дети ездили в лагеря.

Необычную коллекцию чемоданов разных эпох собрали в Минске. Здесь можно увидеть даже дореволюционные сундуки-7

Алина Лисица, заместитель директора Дворца детей и молодежи «Золак»:
Эти истории и чемоданы – наша коллекция постоянно пополняется. В течение всего учебного года мы приглашаем всех ребят, которые хотят посетить нашу выставку и поделиться своими историями в чемодане.

# Выставки в Минске # общество # Дарья Седун # Алина Лисица # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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