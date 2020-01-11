Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?
Как выглядят актёры, которые озвучили знаменитых персонажей советских мультфильмов Крокодила Гену и Чебурашку? Сейчас узнаем.
Хотя первый мультфильм с участием этих героев вышел в 1969 году, Чебурашка и Крокодил Гена всё ещё остаются популярными персонажами. Чебурашка не раз появлялся в качестве талисмана на Олимпийских играх, а в 2016 году и вовсе совершил космический полёт на МКС.
Итак, кто же подарил голоса этим героям?
Фото: кадр из мультфильма «Чебурашка»
Крокодил Гена – Василий Ливанов
Знаменитый актёр, режиссёр и писатель. Наиболее известен ролью Шерлока Холмса. В последний раз озвучивал мультипликационных персонажей в 2008 году, а вот сценаристом и продюсером остаётся по сей день. Сейчас, кстати, Ливанову уже 84 года.
Чебурашка – Клара Румянова
Актриса и певица, обладавшая уникальным высоким голосом. Румянова несколько раз появлялась на экранах, например, в фильмах «Сельский врач» или «12 стульев». А вот список мультфильмов, в которых Клара Михайловна озвучивала героев, просто огромен. Особенно известно её исполнение Зайца в «Ну, погоди» и, конечно, Чебурашки. К сожалению, в 2004 году Румянова ушла из жизни в возрасте 74 лет.
Фото: instagram.com/klara.rumyanova
Годом ранее мы выяснили, как выглядят девочки, голосом которых говорит Маша в мультфильме «Маша и Медведь».
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