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Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?

11 января 2020 14:41
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Как выглядят актёры, которые озвучили знаменитых персонажей советских мультфильмов Крокодила Гену и Чебурашку? Сейчас узнаем. 

Хотя первый мультфильм с участием этих героев вышел в 1969 году, Чебурашка и Крокодил Гена всё ещё остаются популярными персонажами. Чебурашка не раз появлялся в качестве талисмана на Олимпийских играх, а в 2016 году и вовсе совершил космический полёт на МКС. 

Итак, кто же подарил голоса этим героям? 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? -1

Фото: кадр из мультфильма «Чебурашка» 

Крокодил Гена – Василий Ливанов 

Знаменитый актёр, режиссёр и писатель. Наиболее известен ролью Шерлока Холмса. В последний раз озвучивал мультипликационных персонажей в 2008 году, а вот сценаристом и продюсером остаётся по сей день. Сейчас, кстати, Ливанову уже 84 года. 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? -4

Фото: Кино-театр.ру 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? -6

Фото: Кино-театр.ру 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? -8

Фото: Кино-театр.ру 

Чебурашка – Клара Румянова 

Актриса и певица, обладавшая уникальным высоким голосом. Румянова несколько раз появлялась на экранах, например, в фильмах «Сельский врач» или «12 стульев». А вот список мультфильмов, в которых Клара Михайловна озвучивала героев, просто огромен. Особенно известно её исполнение Зайца в «Ну, погоди» и, конечно, Чебурашки. К сожалению, в 2004 году Румянова ушла из жизни в возрасте 74 лет. 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? -11

Фото: Кино-театр.ру 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? -13

Фото: instagram.com/klara.rumyanova 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? -15

Фото: Кино-театр.ру 

Годом ранее мы выяснили, как выглядят девочки, голосом которых говорит Маша в мультфильме «Маша и Медведь».

Посмотреть на Алину Кукушкину и Варвару Саранцеву можно здесь

# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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