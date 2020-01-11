Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?

Как выглядят актёры, которые озвучили знаменитых персонажей советских мультфильмов Крокодила Гену и Чебурашку? Сейчас узнаем.

Хотя первый мультфильм с участием этих героев вышел в 1969 году, Чебурашка и Крокодил Гена всё ещё остаются популярными персонажами. Чебурашка не раз появлялся в качестве талисмана на Олимпийских играх, а в 2016 году и вовсе совершил космический полёт на МКС.

Итак, кто же подарил голоса этим героям?