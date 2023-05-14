Как воспитать патриота? Вот что говорят белорусы

Новости Беларуси. С понимания сути и смыслов, которые несут государственные символы, начинается и воспитание патриота. Это понимают в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому буквально с детского сада знакомят маленьких белорусов с национальной атрибутикой. Знамена по ГОСТу. Как в Доме печати создают белорусский флаг?

Ольга Власенко, народный патриот:

Он символизирует все то, что нам надо. Он не имеет грязи, он не имеет никакого прошлого плохого. И тем самым уже прекрасен. И мы родились, по крайней мере, ребенок мой точно родился под этим флагом, я росла под ним. Я не знаю, но он просто… Он наш, мы его любим.

Ольга Власенко – патриот не по принадлежности к партии или общественной организации. Но по призванию сердца. В 1941-м такие люди первыми уходили в партизаны, в 2020-м первыми поддержали власть и силовиков. Сдирала и заклеивала коллаборантские символы и даже инициировала производство сувениров для милиции за счет народной поддержки. Ей угрожали, запугивали, намекали на беззащитность сына. А он в то время раздавал флажки своим сверстникам.

Доминик:

Хотел, чтобы они тоже были за Беларусь. Чтобы они все голосовали за нашу страну. Потому что это наш флаг, он такой красивый.

Так все-таки патриотами рождаются или становятся? И где: в семье или школе?

Ольга Власенко:

С мамы, все с семьи. Только семья, она – это… Как вам сказать. Школа – это же все-таки временно. Большую часть времени дети находятся в семье. И плюс – они впитывают только из семьи все. Как кушать ложкой мы начинаем от кого? От мамы с папой. Поэтому, соответственно, у нас и начинается патриотизм.

Патриотизм прививается с молоком матери и с развивающими играми. Так думают в Фаниполе. Это самый современный детский садик страны. И самый патриотический. Здесь создан центр «Родной свой край люби и знай».

Я знаю символы нашей Беларуси, наш белорусский флаг красно-зеленый, наш гимн.

Юлия Праженик, заведующая детским садом:

Родители относятся положительно. Совместно с детьми, педагогами они проводят здесь дополнительные занятия, консультации, беседы. И мы обучаем также родителей и их детей к тому, чтобы наши дети становились патриотами нашей страны.

Наш символ страны выше некуда. В Беларуси в преддверии праздника установили на самой высокой точке – горе «Дзержинская». И в мире. На горе Эверест. Кстати, совпадение, но именно в середине мая, когда белорусы празднуют День государственных символов, на вершину мира подниматься лучше всего. И альпинист Вадим Фролов сделал это.

Вадим Фролов, альпинист:

Еще раз пойти на Эверест в честь 80-летия Великой Победы. Председатель Федерации альпинизма Александр Николаевич докладывал Президенту Беларуси Александру Григорьевичу, что у нас есть такая мечта.

Но самая главная вершина для государственных символов, когда они находятся ближе всего к сердцу граждан страны. Во всех смыслах красно-зеленую моду к людям приблизила гомельчанка Диана Шмойлова. После событий 2020 года искусная рукодельница занялась созданием госсимволов в миниатюре.

Диана Шмойлова, ремесленник:

Первая брошь появилась, когда у нас был первый митинг в поддержку власти. Как-то даже не задумывалась о том, что страшно, не страшно. Писали много чего, угрожали. Очень много чего было. Но как-то на тот момент я даже не задумывалась. Сделала, надела и поехала – все.

Каждая эксклюзивная брошка требует 3-4 часа терпеливого труда. Основной материал – стекло и стразы. Патриотические украшения состоят из с чешского или японского бисера, корейского фетра. А как же импортозамещение? Главное ведь, что все эти броши, ленточки, значки – форма, содержащая патриотическое настроения белорусского народа. И особенно в последние годы. Когда государственная символика отражает нашу сплоченность, а поэзия – глубинные смыслы геральдического лица Беларуси.