Как воспитать патриота? Вот что говорят белорусы
Новости Беларуси. С понимания сути и смыслов, которые несут государственные символы, начинается и воспитание патриота. Это понимают в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому буквально с детского сада знакомят маленьких белорусов с национальной атрибутикой.
Знамена по ГОСТу. Как в Доме печати создают белорусский флаг?
Ольга Власенко, народный патриот:
Он символизирует все то, что нам надо. Он не имеет грязи, он не имеет никакого прошлого плохого. И тем самым уже прекрасен. И мы родились, по крайней мере, ребенок мой точно родился под этим флагом, я росла под ним. Я не знаю, но он просто… Он наш, мы его любим.
Ольга Власенко – патриот не по принадлежности к партии или общественной организации. Но по призванию сердца. В 1941-м такие люди первыми уходили в партизаны, в 2020-м первыми поддержали власть и силовиков. Сдирала и заклеивала коллаборантские символы и даже инициировала производство сувениров для милиции за счет народной поддержки. Ей угрожали, запугивали, намекали на беззащитность сына. А он в то время раздавал флажки своим сверстникам.
Доминик:
Хотел, чтобы они тоже были за Беларусь. Чтобы они все голосовали за нашу страну. Потому что это наш флаг, он такой красивый.
Так все-таки патриотами рождаются или становятся? И где: в семье или школе?
Ольга Власенко:
С мамы, все с семьи. Только семья, она – это… Как вам сказать. Школа – это же все-таки временно. Большую часть времени дети находятся в семье. И плюс – они впитывают только из семьи все. Как кушать ложкой мы начинаем от кого? От мамы с папой. Поэтому, соответственно, у нас и начинается патриотизм.
Патриотизм прививается с молоком матери и с развивающими играми. Так думают в Фаниполе. Это самый современный детский садик страны. И самый патриотический. Здесь создан центр «Родной свой край люби и знай».
Я знаю символы нашей Беларуси, наш белорусский флаг красно-зеленый, наш гимн.
Юлия Праженик, заведующая детским садом:
Родители относятся положительно. Совместно с детьми, педагогами они проводят здесь дополнительные занятия, консультации, беседы. И мы обучаем также родителей и их детей к тому, чтобы наши дети становились патриотами нашей страны.
Наш символ страны выше некуда. В Беларуси в преддверии праздника установили на самой высокой точке – горе «Дзержинская». И в мире. На горе Эверест. Кстати, совпадение, но именно в середине мая, когда белорусы празднуют День государственных символов, на вершину мира подниматься лучше всего. И альпинист Вадим Фролов сделал это.
Вадим Фролов, альпинист:
Еще раз пойти на Эверест в честь 80-летия Великой Победы. Председатель Федерации альпинизма Александр Николаевич докладывал Президенту Беларуси Александру Григорьевичу, что у нас есть такая мечта.
Но самая главная вершина для государственных символов, когда они находятся ближе всего к сердцу граждан страны. Во всех смыслах красно-зеленую моду к людям приблизила гомельчанка Диана Шмойлова. После событий 2020 года искусная рукодельница занялась созданием госсимволов в миниатюре.
Диана Шмойлова, ремесленник:
Первая брошь появилась, когда у нас был первый митинг в поддержку власти. Как-то даже не задумывалась о том, что страшно, не страшно. Писали много чего, угрожали. Очень много чего было. Но как-то на тот момент я даже не задумывалась. Сделала, надела и поехала – все.
Каждая эксклюзивная брошка требует 3-4 часа терпеливого труда. Основной материал – стекло и стразы. Патриотические украшения состоят из с чешского или японского бисера, корейского фетра. А как же импортозамещение? Главное ведь, что все эти броши, ленточки, значки – форма, содержащая патриотическое настроения белорусского народа. И особенно в последние годы. Когда государственная символика отражает нашу сплоченность, а поэзия – глубинные смыслы геральдического лица Беларуси.
Мы не грозим другим народам,
Но бережем просторный дом,
Где место есть под небосводом
Всему, живущему трудом.
Не будет недругом расколот
Союз народов никогда.
Пусть будет вечно дружба наша.
Земля, и колос, и звезда.