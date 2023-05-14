Давно мечтали о деревянном домике? Уже готовый можно купить в лесхозе

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Каждой семье в Беларуси важно иметь что называется свой кут. Наш материал о том, чего нам стоит деревянный дом построить. В 2023 году в силу вступил Указ Президента о реализации древесины по льготным ценам, а лесхозам поручили представить буквально на откуп белорусам готовые дома из натуральных материалов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В стране появилась целая сеть таких магазинов, где квадраты должны продаваться по ценам ниже рыночных. Что из этого получилось, изучила Юлия Мычка.

Сезон большой стройки можно считать открытым. Тихий уклад деревенской жизни нарушает шум созидания: стук молотков и шипение пилы. Белорусы засучили рукава и приступили к строительным работам. В этом году «зеленый свет» для тех, кто давно мечтает о доме из белорусского леса. Именно сейчас дерево как строительный материал переживает второе рождение. Такой ренессанс связан не только с развитием дизайна и волной «зеленых» строек.

В 2022 году правительство значительно упростило механизм приобретения белорусской древесины для населения. Президент обратил внимание на то, что, учитывая наши природные особенности, белорусы не должны платить баснословные деньги за лес для строительства жилья. «Сейчас жилье – дороговизна жуткая». Как Президент Беларуси предлагает решать этот вопрос?

Решиться на строительство деревянного дома действительно стало проще. Указ о реализации древесины по льготным ценам открыл белорусам новое окно возможностей: напрямую в лесхозе теперь можно купить по ценам ниже рыночных до 70 кубометров круглого леса для строительства и до 10 кубов для текущего ремонта. И такой возможностью только в Могилевской области уже воспользовались 260 человек.

Владимир Ганц, начальник отдела производства и реализации продукции Могилевского ГПЛХО:

Цены, которые были приняты нами, существенно ниже цен, которые есть у нас котировочные биржевые. Для сравнения можно сказать, что на среднюю древесину (диаметром 14-25 сорта С) цена у нас 40 рублей. На крупную древесину (диаметром 26 и более) цена у нас 60 рублей. Цены намного ниже, составляют до 35 %. Цены ниже, которые применяют лесхозы, которые реализовывают населению, чем котировочные биржевые цены.

Лесной маркетинг коснулся не только кругляка. Без лишней волокиты купить теперь можно любые пиломатериалы отечественного производства. Чтобы насытить внутренний рынок продукцией лесопереработки, с начала года в стране заработали торговые площадки от Минлесхоза. Пока их 10 в каждом областном центре и крупных городах. В самых ближайших планах открыть еще пять. Хозяйские хлопоты от приобретения беседки до отделочных работ на кухне привели на такой «остров деревянного изобилия» Николая Буянова.

Николай Буянов, житель Могилева:

Я даже сыну своему ремонт когда делал, привозил доску из самого Кличевского лесхоза. Это очень далеко, это транспорт. А так здесь, уже на месте – это уже легко сориентироваться. И выбор есть тут, я смотрю. Очень важно, что в Могилеве появилось нечто подобное, где можно зайти и сориентироваться, выбрать что-то. Это очень важно.

На действующих площадках лесхозы уже заработали больше 2 миллионов рублей. Реализовали более 17 тысяч кубометров материалов. Все чаще люди интересуются уже готовыми конструкциями.

Дмитрий Курпель, заведующий торговой площадкой:

Спрашивают, интересуются. Но, поскольку у нас пока нет в наличии, мы всех отправляем в столицу. То есть там, на выставке, были представлены дома. Именно сборные такие. И люди интересуются, приходят, спрашивают, когда будут у нас. Мы ожидаем, мы работаем над этим.

Стать хозяином нового деревянного дома теперь можно, минуя стройку. Пилотный проект от Минлесхоза – уже готовые срубы на выставке в столице – наделали шума. Белорусы ходят сюда семьями, часто не одним поколением, присматриваются, примеряют. Спрос есть. Самый популярный, он же самый дешевый – образец Верхнедвинского лесхоза. Без окон и без дверей деревянный домокомплект оценили в 31 тысячу рублей. К слову, его продали самым первым.

Цех по оцилиндровке древесины Верхнедвинского лесхоза. Именно с этого станка сходят бревна, из которых сложат дом. Без сучка и задоринки – пожалуй, важнейшее, но не единственное требование к строительному материалу. Оценят стройность и диаметр. От общих лесов Беларуси только 10 % попадает под такие строгие параметры – древесина первого класса.

Красиво, экологично и главное – недорого. Так выглядят 50 кубометров древесины или 92 квадратных метра жилого дома. Пока в сложенном для транспортировки виде. В ближайшие дни его погрузят и увезут в столичный регион. Это первый проданный готовый дом в Беларуси. Выточили его здесь, в Верхнедвинске. Сейчас работают над вторым заказом. Параллельно ведут диалог с потенциальными покупателями деревянных домов.

Артур Кругликов, директор Верхнедвинского лесхоза:

Пришла предоплата за второй домокомплект. Мы его уже пустили в переработку. И ведем переговоры с остальными покупателями. То есть они определяются с размерами дома. Может проект меняться в зависимости от их пожелания – размеров, высоты дома, сколько комнат. Подходим индивидуально к каждому клиенту.

Бывает, что люди просят что-то изменить в конструкции, но чем сильнее полет фантазии, тем тяжелее цена. У проекта Минлесхоза все-таки другая задача.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Задача сделать максимально доступными те варианты, которые мы представляем. Если мы уходим в индивидуальное домостроение, естественно, это спецзаказы, это изменение постоянно технологических процессов, размеров и прочего. Что, конечно же, сразу влияет на стоимость. Мы не исключаем дальнейшего развития в этом направлении, но сегодня есть ряд коммерческих компаний, которые этим занимаются. И наша задача не стояла забрать их хлеб, да и не думаю, что мы сможем серьезно конкурировать по цене в период постоянных изменений технологического процесса. Поэтому мы сегодня делаем акцент на максимальное удешевление той продукции, которую мы представляем.