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Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами

14 мая 2023 17:46
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Новости Беларуси. 15 мая в мире, и в Беларуси в том числе, будут отмечать Международный день семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это относительно молодой праздник, который появился в глобальном календаре в 1994-м. Тогда ООН обратила внимание, что институт семьи стремительно теряет популярность, слабеет и рискует вовсе стать общественным рудиментом. В начале 1990-х в мире резко выросло число разводов, начался демографический кризис, появилась идеология чайлдфри. Так что специалисты сделали правильный вывод, что нужны экстренные меры, если мы не хотим поставить точку в истории человечества.  

Но со временем на демографические проблемы наслоилась еще и западная пропаганда, где семейные ценности нивелируют буквально с детского сада. В Германии анонсировали открытие дошкольного учреждения с ЛГБТ уклоном, потом предложили исключить из лексикона слово мать и заменить его на рожающее лицо. В Британии считают, что дети в два года могут выбирать свой пол. А Кембриджский словарь дополняет определение таких понятий, как мужчина и женщина. Но такая картина многих не устраивает, и люди начинают искать на карте страну, где все еще расставлено по своим местам, а толковые словари дают однозначные трактовки, кто есть кто. За этим в свое время в Беларусь и приехала семья из Германии, которая пустила корни в Гродненской области. 

К ним в гости напросилась наша Галина Буро. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-1

Галина Буро, корреспондент:  
Мы приехали в деревню Дубница Гродненского района, где обосновалась пара из Германии со своими детьми. Они строят дом, обзавелись хозяйством и уже готовы поделиться с нами первыми впечатлениями о стране. Идем в гости.  

И гостей встречают всей семьей.  

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-4

– Здравствуйте! Принимайте гостей! 
– Добро пожаловать к нам в Дубницу! 

Итак, знакомимся. Муж Владимир Анзельм, жена Нелли и шестеро детей. А еще большое хозяйство. Для нас экскурсия по подворью. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-7

У нас здесь птица: и куры, и утки, и павлин. 

В соседнем помещении – цыплята и утята, дальше – овцы и бараны, плюс стойла лошадей и бычка. Глава семейства подчеркивает: уход за животными на старших сыновьях. Но привязаны к животным все. В Германии возможности вести хозяйство не было, потому в Беларуси исполнили мечту. Шутят, что неслучайно недавнее пополнение в семействе стало двойным. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-10

Артур Анзельм, сын: 
Мы до последнего сомневались, жеребая ли она или нет, пока ветеринара не вызвали, который нам подтвердил, что у нас вот еще малыш родится. Ну, и получилось так, что у нас брат с жеребенком в один день родились. Он у нас Дамир, а она Мира – у обоих есть «мир» в имени. 

На этом подарки в семье не закончились. В благодарность за детей Владимир исполнил давнее желание жены – чтобы по двору ходили эффектные павлины. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-13

Нелли Анзельм, жительница деревни Дубница: 
Мне нравилась эта птица, такая красивая вообще. Я мужу так сказала, ну и, вроде как, и забыла. А он мне на 8 Марта вот в прошлом году подарил пару. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-16

Если жена россиянка, то супруг – немец по национальности, но все же русский, ведь предки еще в царские времена переехали по приглашению в Россию. Потому мужчина вырос на Кубани, отец был фермером, потом уехали в Казахстан, оттуда перебрался в Германию. Но тоска по спокойной сельской жизни с каждым годом ощущалась все острее. Часто приезжал к друзьям в Беларусь, присматривался. А потом случилось непредвиденное: в Германии пандемийный локдаун обрушил его бизнес и в целом жизнь немцев. Решил, это знак: настало время исполнить давнюю мечту. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-19

Владимир Анзельм, житель деревни Дубница: 
Обзавелись немного техникой, последнее приобретение было вот этот комбайн. Моя, может быть, мечта – выровнять вопрос с видом на жительство и обратиться к нашему гродненскому руководству. Может, где-то выделят землю, и заняться крестьянско-фермерским или фермерским хозяйством. 

Говорит, отец в свое время приучал его к труду, а теперь хочет, чтобы и свои дети знали цену хлеба. Кажется, получается. Когда спрашиваешь, кто хозяин в мастерской – все указывают на Артема. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-22

Артем Анзельм, сын: 
С самого детства у меня это было, от дедушки передалось. И мы сюда переехали, мне на день рождения подарил мой дядя инструмента очень много. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-25

В большой семье вопрос воспитания детей на первом месте. В Германии супруги были не довольны системой образования. Говорят, в Беларуси дают больший багаж знаний, воспитывают личность, а не винтик в механизме, а главное – с малых лет прививают уважение к Родине и государственной символике. Старшие дети посещают патриотический клуб, младшие подтягиваются за ними. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-28

Елизавета Анзельм, дочь: 
Мне больше нравится белорусская школа. Она настолько интересная, тут предметы как «Человек и мир». В Германии такого не было. Там был только английский, немецкий и математика. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-31

Владимир Анзельм: 
Сколько делается в Беларуси, вот именно по Гродненской области, это делается. Очень большой вклад, очень. То, что делают педагоги, то, что делают воспитатели в детских садах, медицина.

В Германии, вообще, многие восхищаются сильным белорусским лидером. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-34

Владимир Анзельм: 
У меня Глеб уже, мы были не так давно в Германии, они там год не были, я их брал с собой. И когда человек на улице говорит: а ты кто? Как будто они его не знают. Он – я Глеб, я приехал из Беларуси, смотрит на этого человека. Он говорит: и что? О говорит – у нас самый лучший Президент в мире, Александр Григорьевич Лукашенко. Тот такой смотрит на него. И он опять: и еще есть у него друг Владимир Владимирович Путин, мы всех победим! Я говорю, вы хоть сами знаете, кто у вас канцлер, кто президент? Он стоит, глазами хлопает. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-37

Понятие традиционной семьи, где брак между мужчиной и женщиной закреплен Конституцией – еще один важный пункт для супругов. Насмотрелись на европейские нравы, ЛГБТ и прочее. Хотят оградить детей от этого. 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-40

Владимир Анзельм: 
В Европе, в Германии вот с этой их толерантностью не в те ворота, она же везде навязывалась, навязывалась, пока уже молодежь не начала расти с этим. Это стало для них нормой жизни. Я был всегда такой, что меня это очень сильно задевало, хотел, чтобы мои дети росли в правильном обществе, среди нормальных людей. 

Жена Нелли признается: столько детей не планировала, а вот муж хотел большую дружную семью, ведь сам вырос в многодетной.  

Владимир Анзельм: 
Я как-то даже не думал, что два-три ребенка. Хотел ну хотя бы такую семью. Вот именно, чтобы было столько много детей. Чтобы она была семь Я. 
– Папа, нас восемь! 
– Восемь родных! 

Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами-43

Их действительно восемь. И сердце каждого теперь бьется в ритме Беларуси. А планы только на развитие и процветание. Все что надо для семейного счастья уже есть: уважение, любовь и детский смех в доме. 

# Иностранцы в Беларуси # общество # Галина Буро # Фотофакт

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