Многодетная семья переехала из Германии в Беларусь – пообщались с переселенцами

Новости Беларуси. 15 мая в мире, и в Беларуси в том числе, будут отмечать Международный день семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это относительно молодой праздник, который появился в глобальном календаре в 1994-м. Тогда ООН обратила внимание, что институт семьи стремительно теряет популярность, слабеет и рискует вовсе стать общественным рудиментом. В начале 1990-х в мире резко выросло число разводов, начался демографический кризис, появилась идеология чайлдфри. Так что специалисты сделали правильный вывод, что нужны экстренные меры, если мы не хотим поставить точку в истории человечества. Но со временем на демографические проблемы наслоилась еще и западная пропаганда, где семейные ценности нивелируют буквально с детского сада. В Германии анонсировали открытие дошкольного учреждения с ЛГБТ уклоном, потом предложили исключить из лексикона слово мать и заменить его на рожающее лицо. В Британии считают, что дети в два года могут выбирать свой пол. А Кембриджский словарь дополняет определение таких понятий, как мужчина и женщина. Но такая картина многих не устраивает, и люди начинают искать на карте страну, где все еще расставлено по своим местам, а толковые словари дают однозначные трактовки, кто есть кто. За этим в свое время в Беларусь и приехала семья из Германии, которая пустила корни в Гродненской области. К ним в гости напросилась наша Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Мы приехали в деревню Дубница Гродненского района, где обосновалась пара из Германии со своими детьми. Они строят дом, обзавелись хозяйством и уже готовы поделиться с нами первыми впечатлениями о стране. Идем в гости. И гостей встречают всей семьей.

– Здравствуйте! Принимайте гостей!

– Добро пожаловать к нам в Дубницу! Итак, знакомимся. Муж Владимир Анзельм, жена Нелли и шестеро детей. А еще большое хозяйство. Для нас экскурсия по подворью.

У нас здесь птица: и куры, и утки, и павлин. В соседнем помещении – цыплята и утята, дальше – овцы и бараны, плюс стойла лошадей и бычка. Глава семейства подчеркивает: уход за животными на старших сыновьях. Но привязаны к животным все. В Германии возможности вести хозяйство не было, потому в Беларуси исполнили мечту. Шутят, что неслучайно недавнее пополнение в семействе стало двойным.

Артур Анзельм, сын:

Мы до последнего сомневались, жеребая ли она или нет, пока ветеринара не вызвали, который нам подтвердил, что у нас вот еще малыш родится. Ну, и получилось так, что у нас брат с жеребенком в один день родились. Он у нас Дамир, а она Мира – у обоих есть «мир» в имени. На этом подарки в семье не закончились. В благодарность за детей Владимир исполнил давнее желание жены – чтобы по двору ходили эффектные павлины.

Нелли Анзельм, жительница деревни Дубница:

Мне нравилась эта птица, такая красивая вообще. Я мужу так сказала, ну и, вроде как, и забыла. А он мне на 8 Марта вот в прошлом году подарил пару.

Если жена россиянка, то супруг – немец по национальности, но все же русский, ведь предки еще в царские времена переехали по приглашению в Россию. Потому мужчина вырос на Кубани, отец был фермером, потом уехали в Казахстан, оттуда перебрался в Германию. Но тоска по спокойной сельской жизни с каждым годом ощущалась все острее. Часто приезжал к друзьям в Беларусь, присматривался. А потом случилось непредвиденное: в Германии пандемийный локдаун обрушил его бизнес и в целом жизнь немцев. Решил, это знак: настало время исполнить давнюю мечту.

Владимир Анзельм, житель деревни Дубница:

Обзавелись немного техникой, последнее приобретение было вот этот комбайн. Моя, может быть, мечта – выровнять вопрос с видом на жительство и обратиться к нашему гродненскому руководству. Может, где-то выделят землю, и заняться крестьянско-фермерским или фермерским хозяйством. Говорит, отец в свое время приучал его к труду, а теперь хочет, чтобы и свои дети знали цену хлеба. Кажется, получается. Когда спрашиваешь, кто хозяин в мастерской – все указывают на Артема.

Артем Анзельм, сын:

С самого детства у меня это было, от дедушки передалось. И мы сюда переехали, мне на день рождения подарил мой дядя инструмента очень много.

В большой семье вопрос воспитания детей на первом месте. В Германии супруги были не довольны системой образования. Говорят, в Беларуси дают больший багаж знаний, воспитывают личность, а не винтик в механизме, а главное – с малых лет прививают уважение к Родине и государственной символике. Старшие дети посещают патриотический клуб, младшие подтягиваются за ними.

Елизавета Анзельм, дочь:

Мне больше нравится белорусская школа. Она настолько интересная, тут предметы как «Человек и мир». В Германии такого не было. Там был только английский, немецкий и математика.

Владимир Анзельм:

Сколько делается в Беларуси, вот именно по Гродненской области, это делается. Очень большой вклад, очень. То, что делают педагоги, то, что делают воспитатели в детских садах, медицина. В Германии, вообще, многие восхищаются сильным белорусским лидером.

Владимир Анзельм:

У меня Глеб уже, мы были не так давно в Германии, они там год не были, я их брал с собой. И когда человек на улице говорит: а ты кто? Как будто они его не знают. Он – я Глеб, я приехал из Беларуси, смотрит на этого человека. Он говорит: и что? О говорит – у нас самый лучший Президент в мире, Александр Григорьевич Лукашенко. Тот такой смотрит на него. И он опять: и еще есть у него друг Владимир Владимирович Путин, мы всех победим! Я говорю, вы хоть сами знаете, кто у вас канцлер, кто президент? Он стоит, глазами хлопает.

Понятие традиционной семьи, где брак между мужчиной и женщиной закреплен Конституцией – еще один важный пункт для супругов. Насмотрелись на европейские нравы, ЛГБТ и прочее. Хотят оградить детей от этого.

Владимир Анзельм:

В Европе, в Германии вот с этой их толерантностью не в те ворота, она же везде навязывалась, навязывалась, пока уже молодежь не начала расти с этим. Это стало для них нормой жизни. Я был всегда такой, что меня это очень сильно задевало, хотел, чтобы мои дети росли в правильном обществе, среди нормальных людей. Жена Нелли признается: столько детей не планировала, а вот муж хотел большую дружную семью, ведь сам вырос в многодетной. Владимир Анзельм:

Я как-то даже не думал, что два-три ребенка. Хотел ну хотя бы такую семью. Вот именно, чтобы было столько много детей. Чтобы она была семь Я.

– Папа, нас восемь!

– Восемь родных!