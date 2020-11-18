«Знаем уже, что надо делать». Хватает ли в больницах Вилейки мест для пациентов с коронавирусом?

Новости Беларуси. В Минской области принимаются дополнительные меры предосторожности по противодействию COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех трудовых коллективах, учебных заведениях и местах массового пребывания людей теперь особый режим.
В некоторых районных больницах организовали дополнительные койко-места.
В Вилейке открылось второе инфекционное отделение на 40 коек. Оно расположено на базе хирургического корпуса. Для приема пациентов с COVID-19 перепрофилировали травматологическое отделение. Создана специальная зона, установлены шлюзы для прохода. Палаты оборудованы кислородными точками, врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помогает опыт, полученный во время первой волны.
Наталья Петрищева, заведующая отделением Вилейской центральной районной больницы:
Система отлажена, мы ориентируемся уже хорошо, мы знаем уже, что надо делать, знаем, куда отправить больного. Как, что нам делать и в каких ситуациях.