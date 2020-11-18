«Знаем уже, что надо делать». Хватает ли в больницах Вилейки мест для пациентов с коронавирусом?

Новости Беларуси. В Минской области принимаются дополнительные меры предосторожности по противодействию COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех трудовых коллективах, учебных заведениях и местах массового пребывания людей теперь особый режим. В некоторых районных больницах организовали дополнительные койко-места.

В Вилейке открылось второе инфекционное отделение на 40 коек. Оно расположено на базе хирургического корпуса. Для приема пациентов с COVID-19 перепрофилировали травматологическое отделение. Создана специальная зона, установлены шлюзы для прохода. Палаты оборудованы кислородными точками, врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помогает опыт, полученный во время первой волны.