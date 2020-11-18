Прямой эфир

«Знаем уже, что надо делать». Хватает ли в больницах Вилейки мест для пациентов с коронавирусом?

18 ноября 2020 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области принимаются дополнительные меры предосторожности по противодействию COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех трудовых коллективах, учебных заведениях и местах массового пребывания людей теперь особый режим.

В некоторых районных больницах организовали дополнительные койко-места.

«Знаем уже, что надо делать». Хватает ли в больницах Вилейки мест для пациентов с коронавирусом?-1

В Вилейке открылось второе инфекционное отделение на 40 коек. Оно расположено на базе хирургического корпуса. Для приема пациентов с COVID-19 перепрофилировали травматологическое отделение. Создана специальная зона, установлены шлюзы для прохода. Палаты оборудованы кислородными точками, врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помогает опыт, полученный во время первой волны.

«Знаем уже, что надо делать». Хватает ли в больницах Вилейки мест для пациентов с коронавирусом?-4

Наталья Петрищева, заведующая отделением Вилейской центральной районной больницы:
Система отлажена, мы ориентируемся уже хорошо, мы знаем уже, что надо делать, знаем, куда отправить больного. Как, что нам делать и в каких ситуациях.

«Знаем уже, что надо делать». Хватает ли в больницах Вилейки мест для пациентов с коронавирусом?-7

Всего здесь перепрофилировано 88 койко-мест, в том числе три в реанимационном отделении. В поликлинике есть отдельный вход и кабинеты для приема больных с температурой. Они принимаются без предварительной записи по живой очереди.

Читайте также:

Обрабатывать антисептиком будут даже иконы. В храмах Минской области ужесточили меры профилактики

Когда Беларусь выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом? Прогноз Минздрава

Амбулатория обслуживает около 1500 человек. Как медики работают во время коронавируса в деревнях?

# Коронавирус # общество # Наталья Петрищева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Караник: мы видим, что люди расслабились, не соблюдаются меры безопасности населением
18 ноября 2020 14:55

Владимир Караник: мы видим, что люди расслабились, не соблюдаются меры безопасности населением

Выявлено 1 309 новых случаев. Данные Минздрава по коронавирусу на 18 ноября
18 ноября 2020 11:54

Выявлено 1 309 новых случаев. Данные Минздрава по коронавирусу на 18 ноября

Главврач больницы в Могилёве: мы увеличили количество кислородных точек, развернули до 160-170
18 ноября 2020 11:39

Главврач больницы в Могилёве: мы увеличили количество кислородных точек, развернули до 160-170