Обрабатывать антисептиком будут даже иконы. В храмах Минской области ужесточили меры профилактики

Новости Беларуси. В православных храмах ужесточили меры профилактики. Они касаются как верующих, так и священников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.