Обрабатывать антисептиком будут даже иконы. В храмах Минской области ужесточили меры профилактики

Новости Беларуси. В православных храмах ужесточили меры профилактики. Они касаются как верующих, так и священников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В православных храмах ужесточили меры профилактики. Они касаются как верующих, так и священников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Посетителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию 1,5 метра и обязательно использовать маски. Кроме того, каждые полчаса все поверхности будут обрабатываться антисептиками, даже стекло икон.
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По возможности священники также организуют аудиотрансляцию богослужений, чтобы верующие могли присутствовать на службе, не заходя в церковь. Пенсионерам вообще рекомендуется посещать храм только в будние дни.
Некоторые ограничения коснулись и церковных таинств. Например, исповедь. Вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.