Главврач больницы в Могилёве: мы увеличили количество кислородных точек, развернули до 160-170

Новости Беларуси. Региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19, созданные по поручению Президента, продолжают контроль обстановки на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, областное совещание по вопросам профилактики коронавируса прошло 18 ноября в Могилеве.

Коечный фонд Могилевской области составляет почти 11 тысяч коек. Из них 4 тысячи выделены для пациентов с сезонными вирусами. Могилевская больница № 1 перепрофилирована под инфекционный стационар и работает в штатном режиме.

Виктор Клочков, главный врач Могилевской больницы № 1:

Мы развернули уже 550 коек. И если будет острая необходимость, у нас после ремонта лифтового оборудования еще есть возможность дополнительно увеличить, развернуть 40 коек. Кроме этого, мы увеличили количество кислородных точек. Если у нас было в пределах 120, то сейчас мы уже развернули до 160-170 кислородных точек.