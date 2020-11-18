Владимир Караник: мы видим, что люди расслабились, не соблюдаются меры безопасности населением
Новости Беларуси. Региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19, созданные по поручению Президента, продолжают контроль обстановки на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране принимаются дополнительные меры по сдерживанию распространения заболевания. Так, с 18 ноября на всей территории Гродненской области введен масочный режим, а время работы кафе и ресторанов сокращено до 23:00.
В заседании штаба приняли участие губернатор и представители всех заинтересованных организаций – от учреждений здравоохранения до таможенной и пограничной служб. Сотрудникам МЧС дано поручение в течение недели проверить состояние всех точек подключения кислорода, которые есть в резерве, а контроль за соблюдением эпидтребований в школах, садах и объектах торговли должны вести санитарные службы области.
Сегодня в регионе уже третью неделю фиксируется стабильное число пациентов, поступающих с коронавирусной пневмонией. Это говорит о том, что темпы прироста заболевших COVID-19 падают. Если эта тенденция сохранится, Гродненская область в скором времени выйдет на плато. И здесь крайне важно, чтобы люди тщательно соблюдали санитарно-эпидемиологические меры.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
То, с чем стало сложнее работать во вторую волну, – это в первую очередь поведение наших людей. Если в первую волну был определенный страх, граничащий часто с паникой, часто необоснованный, то сейчас мы видим, что люди расслабились. Не соблюдаются меры социального дистанцирования, не соблюдаются элементарные меры безопасности самим населением. И усилена разъяснительная работа, приняты постановления во всех районах области о введении масочного режима при посещении общественных мест и мест массового скопления людей. Мы проводим действительно очень большую разъяснительную работу, и тоже можно сказать, что последнюю неделю мы отмечаем стабилизацию ситуации. Все-таки чаще в магазинах уже мы видим людей в масках, чаще мы видим в общественном транспорте людей в масках. И это, естественно, будет положительно сказываться на эпидемиологической ситуации.
Профессор БГМУ: люди наконец надели маски. Сиюминутного эффекта не будет
Второй, конечно, фактор, который меня несколько расстраивает, даже удивляет, – призывы, которые идут, чтобы действительно собираться во дворах, знакомиться, пить чай, участвовать в массовых мероприятиях. Причем, наверное, даже наших людей не смущает то, что польское правительство призывает своих пожилых людей остаться дома и организовывает волонтеров для доставки продуктов и лекарств им на дом. Это то, что мы делали в первую волну, то, что мы делаем сейчас. Но наши оппоненты из Польши призывают наших пожилых людей выходить на какие-то марши мудрости. И вот тут возникает ситуация: неужели здоровье наших граждан стоит достижения каких-то политических целей?
Главврач больницы в Могилёве: мы увеличили количество кислородных точек, развернули до 160-170
Подъем заболеваемости у нас все-таки был более резкий, чем в первую волну. Да, нам удалось стабилизировать на более высоких цифрах, чем это было весной. Да, мы на сегодняшний момент, благодаря предпринимаемым мерам, не видим существенного роста, но снижения заболеваемости мы можем добиться только совместными усилиями, когда мы продолжим проведение противоэпидемиологических мероприятий, а наши люди все-таки начнут выполнять элементарные меры собственной безопасности и позаботятся о своем здоровье.