Владимир Караник: мы видим, что люди расслабились, не соблюдаются меры безопасности населением

Новости Беларуси. Региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19, созданные по поручению Президента, продолжают контроль обстановки на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране принимаются дополнительные меры по сдерживанию распространения заболевания. Так, с 18 ноября на всей территории Гродненской области введен масочный режим, а время работы кафе и ресторанов сокращено до 23:00. В заседании штаба приняли участие губернатор и представители всех заинтересованных организаций – от учреждений здравоохранения до таможенной и пограничной служб. Сотрудникам МЧС дано поручение в течение недели проверить состояние всех точек подключения кислорода, которые есть в резерве, а контроль за соблюдением эпидтребований в школах, садах и объектах торговли должны вести санитарные службы области. Сегодня в регионе уже третью неделю фиксируется стабильное число пациентов, поступающих с коронавирусной пневмонией. Это говорит о том, что темпы прироста заболевших COVID-19 падают. Если эта тенденция сохранится, Гродненская область в скором времени выйдет на плато. И здесь крайне важно, чтобы люди тщательно соблюдали санитарно-эпидемиологические меры.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

То, с чем стало сложнее работать во вторую волну, – это в первую очередь поведение наших людей. Если в первую волну был определенный страх, граничащий часто с паникой, часто необоснованный, то сейчас мы видим, что люди расслабились. Не соблюдаются меры социального дистанцирования, не соблюдаются элементарные меры безопасности самим населением. И усилена разъяснительная работа, приняты постановления во всех районах области о введении масочного режима при посещении общественных мест и мест массового скопления людей. Мы проводим действительно очень большую разъяснительную работу, и тоже можно сказать, что последнюю неделю мы отмечаем стабилизацию ситуации. Все-таки чаще в магазинах уже мы видим людей в масках, чаще мы видим в общественном транспорте людей в масках. И это, естественно, будет положительно сказываться на эпидемиологической ситуации. Профессор БГМУ: люди наконец надели маски. Сиюминутного эффекта не будет Второй, конечно, фактор, который меня несколько расстраивает, даже удивляет, – призывы, которые идут, чтобы действительно собираться во дворах, знакомиться, пить чай, участвовать в массовых мероприятиях. Причем, наверное, даже наших людей не смущает то, что польское правительство призывает своих пожилых людей остаться дома и организовывает волонтеров для доставки продуктов и лекарств им на дом. Это то, что мы делали в первую волну, то, что мы делаем сейчас. Но наши оппоненты из Польши призывают наших пожилых людей выходить на какие-то марши мудрости. И вот тут возникает ситуация: неужели здоровье наших граждан стоит достижения каких-то политических целей?