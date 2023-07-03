«Знаем, какой ценой далась Победа». Директор музея истории ВОВ поздравил белорусов с Днём Независимости

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев. Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы так часто сейчас говорим об исторической памяти. Это действительно основа основ, то, на чем держится наша жизнь. А что вы вкладываете в эти слова?

Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:

Историческая память – это помнить об истории нашей страны, об ее достижениях, героических подвигах. И самое главное, чтобы каждый человек делал все возможное, чтобы наша страна была краше, лучше. Мы находимся в музее истории Великой Отечественной войны, знаем, какой ценой дались Победа, независимость. Каждый третий житель нашей страны не вернулся. Юрий Царев, ведущий:

Музей Отечественной войны – это не только про историю, культуру. Это про правду, силу, радость, гордость. Это, можно сказать, крик людей через десятки лет, через поколения потомкам с одной целью – сказать, что такое не должно повториться больше никогда. Кем вы и ваши сотрудники себя ощущаете: хранителями истории, хранителями залов, исследователями? Какое у вас ощущение самих себя в этих стенах. Владимир Воропаев:

Мы сочетаем все в себе. Если у нас научно-исследовательские работы ведутся, сотрудники занимаются исследовательской работой. Если это фонды, то это изучение предметов. Смотрители не только смотрят за порядком, но они и помогают посетителями разобраться, ответить на какие-то вопросы. И мы все вместе – это единое целое, одна команда, которая работает на результат, работает по патриотическому воспитанию наших детишек, гражданского населения. Конечно же, мы каждый день занимаемся теми вопросами, о которых вы говорите. Изучаем, исследуем, доводим эти материалы. Это отражается и в выставках. Которые мы проводим не только здесь, но и выезжаем за пределы музея. Каждый день эта работа ведется.

Ольга Бурлакова:

Нужно ли настоящую правду доносить до подрастающего поколения? Ваше мнение: мы можем быть спокойными за подрастающих патриотов? Владимир Воропаев:

Да, мы можем быть спокойными. Приходит очень много писем, чтобы мы могли провести занятия с ребятами. У нас дети очень любопытные, и они приходят уже со знаниями. Очень активны в познании. Ольга Бурлакова:

Кстати, при школах сейчас тоже очень много музеев. Вы как-то с ними взаимодействуете?

Владимир Воропаев:

Конечно. Мы всегда взаимодействуем, выезжаем в школы. И мы постоянно помогаем им литературой, помогаем раскрыть тему. Забегая вперед, хочу сказать, что у нас есть задумка. В следующем году мы будем праздновать 80-летие освобождения Беларуси. И так совпало, что 80 лет нашему музею, мы тоже об этом очень серьезно думаем и хотим создать выставку, которая будет состоять из двух залов. В первом зале будет выставка, во втором – класс. Как урок. Не все знают детали, тонкости, потому что многое находится у нас в фондах. И как раз будет возможность, что мы в течение года, а, может, и продолжим это все… Чтобы человек все это посмотрел, а потом ему рассказали, ответили на вопросы. Потом человек выходит из музея и уже эту историю в музее пройдет за час-два. Юрий Царев:

Этот год объявлен Годом мира и созидания. Что это значит для музея истории Великой Отечественной и какие мероприятия запланированы? Владимир Воропаев:

Уже прошли мероприятия с участием школ. У нас есть музей для детей, буквально три года как он начал работать, где мы готовим программу. Через этот класс проходят детишки разных возрастов. Мы знаем, что такое мир, потому что мы живем под мирным небом. Мы понимаем, что только с миром можно развиваться, совершенствоваться, становиться краше, богаче, лучше духовно. Наша самая главная задача – сохранять и приумножать. Мне кажется, самое главное, чтобы был мир. Чтобы понять, что такое мир и война, нужно прийти в музей и познакомиться, посмотреть, побыть, проникнуться героизмом наших людей, в то же время узнать, какой ценой и сколько людей погибло. Но мы сделали все для того, чтобы не допустить, поэтому нужно созидать.