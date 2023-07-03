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Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику

03 июля 2023 12:17
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Новости Беларуси. Песни военных лет, спортивные состязания и солдатская каша. Одна из главных праздничных площадок в Минске – парк Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там подготовили особую программу.

Все подробности узнаем у Алеси Ивановой.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-1

Алеся Иванова, корреспондент:
Парк Победы сегодня окутан особой атмосферой! Люди приходят целыми семьями. И, к слову сказать, не только приходят, но и приезжают на велосипедах, на самокатах. Буквально в 12 часов здесь начался районный праздник «Беларусь, моя милая», в рамках которого организованы выступления заслуженных артистов и коллективов Беларуси, в том числе военного духового оркестра. У минчан и гостей праздника есть уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и послушать любимые песни военных лет.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-4

Кроме того, на протяжении всего дня в парке Победы работают интерактивные площадки. Это и выступления кинологов, и спортивные состязания, прогулки на теплоходах и катамаранах, работа различных кружков по интересам. Кроме того, различные торговые объекты предлагают свою продукцию. Ну, и куда же без настоящей солдатской каши.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-7

Сергей Лялеко, старший преподаватель (военных дисциплин) командир роты суворовцев Минского суворовского военного училища:
Сегодня мы представляем вам площадку Минского суворовского военного училища. На данной площадке ребята могут примерить суворовскую форму, ознакомиться с образцами вооружения. Также могут поиграть на барабане, с которым ребята открывают парад, посвященный Дню Победы либо Дню Независимости Республики Беларусь. А также пообщаться с настоящими суворовцами, ознакомиться с порядком поступления в суворовское училище.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-10

Татьяна Герина, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»:
Сегодня дети делают вот таких птичек. Мы делаем из пряжи, наматываем, пришиваем глазки, получается такая птичка – символ мира. Сегодня много деток, погода хорошая, у всех хорошее настроение, все с удовольствием делают.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-13

Денис Трифонов, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»:
Расставили столы и шахматы. Приглашаем всех желающих, так сказать, почувствовать, что такая игра. И привлечь население к этой игре. Мы проводим тренировочный процесс, обучение. Поэтому все очень хорошо.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-16

Алеся Иванова:
Каждый желающий может на себе примерить военное снаряжение, испытать себя в роли связиста, спасателя или милиционера. Кстати, позаботились действительно о всех гостях праздника. Для малышей организованы аттракционы, работа аниматоров. А дети постарше уже собираются возле военной техники вдоль проспекта Победителей, где можно сделать фото на память и познакомиться с последними новинками и раритетами. Разумеется, мы уже успели пообщаться с некоторыми гостями и собрать их впечатления.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-19

Приехал из Латвии, из города Даугавпилса. Очень доволен, все на хорошем уровне поставлено. Пытаемся посетить все мероприятия, музыкальные концерты вечером будут.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-22

Мы очень любим этот праздник, потому что наши деды воевали. У меня лично дедушка погиб именно 3 июля, мы всегда помним этот день и всегда отмечаем.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-25

Очень важный праздник, очень ценный для всей республики. И детям рассказываем, что это за праздник – должны знать.
Рассказываем историю, самое главное, чтобы люди Беларуси знали историю, знали освободителей, которые освободили наш Минск 3 июля. Мы про это рассказываем детям.

Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику-28

Алеся Иванова:
Концертная программа в парке Победы продлится до 17:00. К слову, отметить День Независимости можно буквально в каждом районе столицы. Свои мероприятия подготовил и Минский зоопарк, и Лошицкий усадебно-парковый комплекс, парки Горького, Павлова, парк экстремальных видов спорта и площадки у Национальной библиотеки и «Чижовка-Арены».

Завершением праздника станет масштабный гала-концерт «Формула мира» у стелы «Минск – город-герой» в 21:00. Финальным аккордом этого концерта станет уже традиционная акция «Споем гимн вместе», после которой в 23:00 небо Минска раскрасит яркий фейерверк. К слову, его дадут сразу с шести точек. Вся команда СТВ продолжит следить за праздничным городом и будет держать вас в курсе всех актуальных событий и мероприятий.

# День Независимости # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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