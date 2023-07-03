Выступления кинологов, выставка техники и даже шахматы! Вот что подготовили в парке Победы к празднику

Новости Беларуси. Песни военных лет, спортивные состязания и солдатская каша. Одна из главных праздничных площадок в Минске – парк Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там подготовили особую программу. Все подробности узнаем у Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

Парк Победы сегодня окутан особой атмосферой! Люди приходят целыми семьями. И, к слову сказать, не только приходят, но и приезжают на велосипедах, на самокатах. Буквально в 12 часов здесь начался районный праздник «Беларусь, моя милая», в рамках которого организованы выступления заслуженных артистов и коллективов Беларуси, в том числе военного духового оркестра. У минчан и гостей праздника есть уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и послушать любимые песни военных лет.

Кроме того, на протяжении всего дня в парке Победы работают интерактивные площадки. Это и выступления кинологов, и спортивные состязания, прогулки на теплоходах и катамаранах, работа различных кружков по интересам. Кроме того, различные торговые объекты предлагают свою продукцию. Ну, и куда же без настоящей солдатской каши.

Сергей Лялеко, старший преподаватель (военных дисциплин) – командир роты суворовцев Минского суворовского военного училища:

Сегодня мы представляем вам площадку Минского суворовского военного училища. На данной площадке ребята могут примерить суворовскую форму, ознакомиться с образцами вооружения. Также могут поиграть на барабане, с которым ребята открывают парад, посвященный Дню Победы либо Дню Независимости Республики Беларусь. А также пообщаться с настоящими суворовцами, ознакомиться с порядком поступления в суворовское училище.

Татьяна Герина, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»:

Сегодня дети делают вот таких птичек. Мы делаем из пряжи, наматываем, пришиваем глазки, получается такая птичка – символ мира. Сегодня много деток, погода хорошая, у всех хорошее настроение, все с удовольствием делают.

Денис Трифонов, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»:

Расставили столы и шахматы. Приглашаем всех желающих, так сказать, почувствовать, что такая игра. И привлечь население к этой игре. Мы проводим тренировочный процесс, обучение. Поэтому все очень хорошо.

Алеся Иванова:

Каждый желающий может на себе примерить военное снаряжение, испытать себя в роли связиста, спасателя или милиционера. Кстати, позаботились действительно о всех гостях праздника. Для малышей организованы аттракционы, работа аниматоров. А дети постарше уже собираются возле военной техники вдоль проспекта Победителей, где можно сделать фото на память и познакомиться с последними новинками и раритетами. Разумеется, мы уже успели пообщаться с некоторыми гостями и собрать их впечатления.

Приехал из Латвии, из города Даугавпилса. Очень доволен, все на хорошем уровне поставлено. Пытаемся посетить все мероприятия, музыкальные концерты вечером будут.

Мы очень любим этот праздник, потому что наши деды воевали. У меня лично дедушка погиб именно 3 июля, мы всегда помним этот день и всегда отмечаем.

– Очень важный праздник, очень ценный для всей республики. И детям рассказываем, что это за праздник – должны знать.

– Рассказываем историю, самое главное, чтобы люди Беларуси знали историю, знали освободителей, которые освободили наш Минск 3 июля. Мы про это рассказываем детям.