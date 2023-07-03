Торжества на Буйничском поле и праздник в Подниколье. Как отмечают 3 июля в Могилёвской области?

Новости Беларуси. Перенесемся на Буйничское поле. Это еще одно знаковое место в Беларуси, связанное с военной историей. Именно там состоялись главные торжества в честь Дня Независимости Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале Великой Отечественной войны на этой земле шли ожесточенные бои. После героической обороны Брестской крепости это был первый рубеж, который задержал наступление немецкой армии. Сегодня, 3 июля, сюда несут цветы и венки. Вновь вспоминают имена героев.

Зинаида Пенькова, почетный гражданин Могилева:

Я как учитель, как женщина, как мать хочу, чтобы меня услышала наша молодежь, наши девушки и юноши. Я хочу призвать их, чтобы они сохранили мир, чтобы они сберегли нашу страну, потому что это будущее наше. И то, что они сделают для нашей страны, останется следующим поколениям.