«До сердца 1-2 сантиметра осколок не дошёл». Ветеран ВОВ поздравил белорусов с Днём Независимости

Сегодня мы говорим бесконечное спасибо тем, благодаря кому мы имеем почву под ногами и смотрим уверенно в будущее, – нашим ветеранам. Великая Отечественная война оставила неизгладимый шрам на сердце Ивана Федоровича Квашнина. В 17 лет он ушел на фронт, освобождал город, дошел до Берлина и дважды был ранен. Один из осколков до сих пор живет с ним в двух сантиметрах от сердца. Сегодня, в День Независимости, Иван Федорович от всей души адресует свои поздравления молодому поколению белорусов.

Иван Квашнин, ветеран Великой Отечественной войны:

Дорогие белорусы, поздравляю вас с Днем Независимости нашей республики. Желаю всеми мира, чтобы молодежь наша гордилась своей страной. Беларусь понесла самые серьезные потери в годы Великой Отечественной войны. От малого до великого – все вносили свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

В 1943 году 17-летним мальчишкой Иван Федорович пришел в военкомат с просьбой отправить его на фронт, но в силу возраста получил отказ. Молодой парень был настойчив, поэтому через неделю снова прибыл в комиссариат, сообщив, что ему уже 18. Окончив военное училище в звании младшего лейтенанта, через пару недель он будет в рядах Красной армии освобождать города от немецко-фашистских захватчиков. В период войны форсировал реки Буг, Сан, Вислу, дошел до Берлина, а победу встретил в Праге. В ходе сражений Иван Квашнин получил два боевых ранения. Шрамы на теле давно затянулись, но внутри осталась не только боль воспоминаний, но и реальное напоминание о тяжелых временах в бою.

Иван Квашнин:

Второе ранение – я его и не заметил. Мне с третьего этажа или четвертого немец бросил гранату, она мне в спину попала мелкими осколками. В санбате мне все промыли, убрали. Выяснилось уже после войны, когда сделали первый снимок грудной клетки, что до сердца 1-2 сантиметра осколок не дошел. И по сей день осколок у меня сидит возле сердца.