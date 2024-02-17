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К чему готовиться западным соседям – прогноз погоды в Европе на неделю

17 февраля 2024 15:03
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К чему далее готовиться западным соседям узнаем в программе «Плюс-минус». Свежий климатический расклад по Европе.

К чему готовиться западным соседям – прогноз погоды в Европе на неделю-1

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь, столбик термометра в Париже покажет +11 °С. Ясно и малооблачно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +9 °С. Так же ясно и до + 17 °С в Риме.

К чему готовиться западным соседям – прогноз погоды в Европе на неделю-4

Солнечно и до 17 градусов тепла в Мадриде. Столицу Болгарии также порадует солнце. В Софии отметка термометра поднимется до 11 градусов выше нуля. В Анкаре до 9 градусов со знаком плюс. Малооблачно в Афинах, там до +16 °С.

К чему готовиться западным соседям – прогноз погоды в Европе на неделю-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там ожидается облачная без осадков погода и на 1 градус ниже нуля в дневное время суток. До +1 °С достигнет температура воздуха в Вильнюсе. В Варшаве +3 °С, в столице преимущественно пасмурно. Ясно с переменной облачностью и до 5 градусов выше нуля в Киеве. В Москве до 2 градусов со знаком минус, погода при этом будет отмечена облачная, но без осадков.

В Беларуси намечаются очередные температурные рекорды.

# Погода

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