К чему готовиться западным соседям – прогноз погоды в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям узнаем в программе «Плюс-минус». Свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь, столбик термометра в Париже покажет +11 °С. Ясно и малооблачно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +9 °С. Так же ясно и до + 17 °С в Риме.

Солнечно и до 17 градусов тепла в Мадриде. Столицу Болгарии также порадует солнце. В Софии отметка термометра поднимется до 11 градусов выше нуля. В Анкаре до 9 градусов со знаком плюс. Малооблачно в Афинах, там до +16 °С.