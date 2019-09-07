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Зима в Беларуси станет вдвое короче, а температура воздуха повысится до +42. Мрачные прогнозы метеорологов

07 сентября 2019 18:09
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За последние три десятка лет среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,3 градуса. Почти полтора века периоды потеплений и похолоданий в Синеокой чередовались, рассказали в программе «Плюс-минус». И лишь последние десятилетия столбик термометра держит курс на повышение.

Зима в Беларуси станет вдвое короче, а температура воздуха повысится до +42. Мрачные прогнозы метеорологов-1

Метеорологи предупреждают: если не принимать никаких мер по снижению темпа изменения климата, к концу столетия на территории Беларуси максимальная температура воздуха повысится до +42, а зима и вовсе сократится вдвое.

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# Погода в Беларуси # общество

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