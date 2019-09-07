Зима в Беларуси станет вдвое короче, а температура воздуха повысится до +42. Мрачные прогнозы метеорологов

За последние три десятка лет среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,3 градуса. Почти полтора века периоды потеплений и похолоданий в Синеокой чередовались, рассказали в программе «Плюс-минус». И лишь последние десятилетия столбик термометра держит курс на повышение.
Метеорологи предупреждают: если не принимать никаких мер по снижению темпа изменения климата, к концу столетия на территории Беларуси максимальная температура воздуха повысится до +42, а зима и вовсе сократится вдвое.
Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю