Зима в Беларуси станет вдвое короче, а температура воздуха повысится до +42. Мрачные прогнозы метеорологов

За последние три десятка лет среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,3 градуса. Почти полтора века периоды потеплений и похолоданий в Синеокой чередовались, рассказали в программе «Плюс-минус». И лишь последние десятилетия столбик термометра держит курс на повышение.