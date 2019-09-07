Прямой эфир

Сентябрь в Беларуси будет теплее обычного

07 сентября 2019 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сентябрь порадует погодой. Первый месяц осени, вопреки климатическим нормам, добавит градус, рассказали в программе «Плюс-минус»

Сентябрь в Беларуси будет теплее обычного-1

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
При среднемесячной температуре воздуха от +11 до +13, в этом году в Беларуси сентябрь прогнозируется несколько теплее обычного, со среднемесячной температурой воздуха на 1 градус выше климатической нормы. Что касается осадков, то сентябрь ожидается с месячным количеством осадков, близким к климатической норме. А норма для сентября составляет от 49 до 77 миллиметров.

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский

Другие новости рубрики

Все новости
Будет ли зима морозной? Подскажет рябина
07 сентября 2019 17:24

Будет ли зима морозной? Подскажет рябина

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю
07 сентября 2019 16:59

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю

С мамой и папой. В Лепеле открыли третий детский дом семейного типа
07 сентября 2019 16:29

С мамой и папой. В Лепеле открыли третий детский дом семейного типа