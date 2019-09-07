Сентябрь в Беларуси будет теплее обычного

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

При среднемесячной температуре воздуха от +11 до +13, в этом году в Беларуси сентябрь прогнозируется несколько теплее обычного, со среднемесячной температурой воздуха на 1 градус выше климатической нормы. Что касается осадков, то сентябрь ожидается с месячным количеством осадков, близким к климатической норме. А норма для сентября составляет от 49 до 77 миллиметров.

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