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Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю

07 сентября 2019 16:59
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Кратковременные дожди, грозы и туман – попутчики белорусов на ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник на погоду в стране будут влиять атмосферные фронты с юга Европы. А со вторника Беларусь окажется на периферии антициклона, с центром над Средним Поволжьем.

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Вторая сентябрьская неделя стартует тёплой погодой. При повышенном фоне атмосферного давления, в основном, осадков не ожидается. Лишь на западе страны, где скажется влияние более влажной и более неустойчивой воздушной массы, местами соберутся кратковременные дожди и в дневные часы прогремят грозы. Температурный фон в ночные часы будет колебаться от +9 до +16, а днём термометры покажут от +20 по северу до +27 по югу Беларуси. Ближе к середине недели температурный фон в ночные часы немного понизится, а днём будет тепло – от +19 до +26.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

 

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

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