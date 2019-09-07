Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Кратковременные дожди, грозы и туман – попутчики белорусов на ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус» . В понедельник на погоду в стране будут влиять атмосферные фронты с юга Европы. А со вторника Беларусь окажется на периферии антициклона, с центром над Средним Поволжьем.

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

Вторая сентябрьская неделя стартует тёплой погодой. При повышенном фоне атмосферного давления, в основном, осадков не ожидается. Лишь на западе страны, где скажется влияние более влажной и более неустойчивой воздушной массы, местами соберутся кратковременные дожди и в дневные часы прогремят грозы. Температурный фон в ночные часы будет колебаться от +9 до +16, а днём термометры покажут от +20 по северу до +27 по югу Беларуси. Ближе к середине недели температурный фон в ночные часы немного понизится, а днём будет тепло – от +19 до +26.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам