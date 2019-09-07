Производства мёда в мире сократится на 20%. Как обстоят дела в Беларуси?

Пасечники по всему миру бьют тревогу: пчёлы погибают целыми семьями, рассказали в программе «Плюс-минус». Пострадавших хозяев объединяет расположение ульев. Все дома насекомых размещались по соседству с полями, которые обрабатывают пестицидами. Такой смертоносный расклад отразится на производстве мёда. По оценкам специалистов, оно сократится на 20%.
Михаил Дударевич, пчеловод:
В Беларуси дела обстоят вряд ли чуть-чуть лучше. Дело в том, что все пчёлы любят чистую природу. Даже семена в кладовых, когда их протравливают для посева ядохимикатами, это уже вредно для пчёл. Также и нам, потому что потом идёт нектар. И нектар уже перерабатывают пчёлы в мёд.
Пчеловод, там где он держит пасеку, должен иметь связь с руководством колхоза. Когда он знает, когда будут обрабатывать, какими ядохимикатами, пчёл можно, в крайнем случае, даже увезти.
Мы употребляем у пчёл только мёд, как первобытные люди. А у пчёл больше дюжины продуктов, которые очень полезны для человека: прополис, пыльца, перга, мёд. Пчёлы ещё более полезны не своими продуктами, а опылением увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур и оздоравливают природу.
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