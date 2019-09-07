«Нам нужен Моцарт, Моцарт и Моцарт». Как побороть осеннюю депрессию? Советы психолога

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук: Всё, что происходит вокруг нас: с деревьями, с небом, с водой, – происходит и с человеком. Ритм меняется жизни. И мы будем думать: какой же смысл нашей осени? Когда мы узнали, что наши ощущения, восприятие, вообще, познавательная сфера, эмоциональная, меняются в соответствии с природой, мы можем поддержать разнообразие наших ощущений.

Нам нужен Моцарт, Моцарт и Моцарт. Гениальность его в чём: при самой трагической судьбе он был светлым и нёс этот мажор. Говорят, что осень – это «бархатный» сезон. Вспомним рассказ О’Генри: когда девушка умирала, художник на стекле нарисовал ей листик. А она себе дала установку: как только улетит последний лист, так я и умру. И лист не улетал, и девушка выжила. Поэтому мы рисуем себе этот листик.

Хандра – это цель человека, которыая позволяет ему избежать личной ответственности за своё счастье и за счастье других людей. Поэтому будем благодарны жизни, благодарны тому моменту, в который мы живём. Потому что он – самый лучший из того, что есть сейчас.

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