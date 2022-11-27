Зима посреди лета. Как делают искусственный снег и почему его нужно консервировать?

Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Где обустроены лучшие трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для отдыха? На этот вопрос ответили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Люди уже придумали, как дать старт зимнему сезону и снегу гораздо раньше, чем позволит природа. Это своеобразный салют из снежных пушек. Это можно назвать праздником для тех людей, которые связаны с зимними видами спорта.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

В первую очередь мы ходим обустроить лыжероллерную трассу в Веснянке, где действительно установлены снегогенераторы, которые начинают работать при минусовой температуре (от -5 градусов). Если располагать погодными условиями, то в течение недели или двух мы это все должны сделать. Екатерина Забенько:

Я знаю, что в этом году будет больше трасс, которые будут засыпаны именно искусственным снегом. С чем это связано и о каком количестве идет речь?

Максим Воропай:

Если говорить об искусственных лыжных трассах, то несколько лет назад их было всего две (Веснянка и на Чижовке). Практика прошлого года показала, что пусть трассы по протяженности и небольшие, но пользуются они огромным спросом у населения, активно вовлекаются все возрастные категории к передвижению на лыжах. В прошлом году (в конце сезона) руководством города и администрациями района было принято решение рассмотреть в летний период возможность обустройства дополнительных лыжных трасс. Их протяженность, конечно, небольшая (где-то 800 метров, где-то 1 километр, где-то 5 километров), но это действительно позволит большее количество людей привлечь к зимнему виду спорта: лыжные гонки, может, потом биатлон. Екатерина Забенько:

Это какое-то волшебство. Вы, наверное, не раз наблюдали, как на асфальте появляется уже трасса, на которой через непродолжительное время можно становиться лыжником, даже спортсменом. Долгий ли это процесс и что для этого надо? Хватает ли у нас оборудования?

Татьяна Жилко, директор МГЦОР по лыжным видам спорта главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

С оборудованием у нас вообще проблем нет благодаря руководству Минска. Это действительно очень трудоемкий и достаточно долгий процесс. Мы все отталкиваемся от погоды. Сначала производится снег, потом разводится и выкладывается. Екатерина Забенько:

«Производство снега» – меня это словосочетание больше всего удивляет. Это как? Татьяна Жилко:

В пушку подается вода, она распыляется… Екатерина Забенько:

Вода берется из ближайшего водоема? Татьяна Жилко:

Да, если брать «Солнечную долину», то там берется из водоема, у нас стоит насосная, подается в пушку. За счет распыления и минусовой температуры падает снег на землю.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что часть снега консервируется и хранится определенное время. Максим Воропай:

Если рассматривать центр олимпийской подготовки «Раубичи», ежегодно определенное количество снега заготавливается в зимний период и консервируется, чтобы для профессиональных спортсменов зимний сезон начался намного раньше, потому что мы понимаем, что если изготовление искусственного снега на территории города начинается от -5, то в «Раубичах» уже при нулевых температурах начинают раскладывать трассу. Прибывают спортсмены на учебно-тренировочные сборы, где уже начинают полноценную подготовку на снегу. Екатерина Забенько:

То есть это тогда, когда ждать нет времени. Тренировки нужно начинать максимально быстро, на счету каждый день, каждый час. Мы решили посмотреть, где все это время ждал своего часа искусственный снег.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Это гора не растает и в +30. Она специально создавалась, чтобы лыжные трассы обрели свой снежный покров. Обычно процесс расконсервации остается за кадром, но сегодня мы решили запечатлеть эти редкие моменты. В конце зимы прошлого года этот снег создали с помощью специальных пушек, а после укрыли опилками. В данном случае они выступают в качестве термоса, позволяя сохранять снег в первозданном виде. Но лыжный сезон уже скоро, так что пришла пора расконсервации.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Для наших спортсменов это хорошее подспорье. Не надо выезжать куда-то на снег. Организация хранилища позволяет начинать сезон в катке на домашней базе. Снежные виражи ознаменуют начало сезона и для спортсменов. Для них это возможность начать раньше, да и ближе к дому. Леонид Карась:

Что касается работы со снегогенераторами, то наше географическое положение позволяет нам раньше других это начинать. В каком плане? У нас вода не сетевая, не из водопровода, а берем ее из речки.