На «Линии Сталина» прошла реконструкция боёв Первой мировой войны – как выглядело сражение той эпохи?

Трагическая страница нашей истории – Первая мировая война. Ареной жестоких сражений Беларусь стала в августе 1915-го. Военно-историческая реконструкция, посвященная этим событиям, состоялась сегодня, 13 июля на «Линии Сталина», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реставраторы показали один из боев той эпохи. Екатерина Ковальчук расскажет подробности.

Сегодня в пристоличье раздавались звуки выстрелов и взрывов. Здесь развернулась реконструкция боевых действий. Реставраторы продемонстрировали фрагмент позиционной битвы, случившейся в 1916 году. Войска Российской Империи несколько раз пытались прорвать оборону врага.

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Если вспомнить Нарочанскую операцию, когда спасали союзников под Верденом, чтобы отвели немцы войска, 75 тысяч бойцов погибли. Со стороны немцев – около 40 тысяч. Подумайте, какие потери громадные происходили здесь. Многие называют эту войну забытой, но это наши предки. Они тоже долг с честью выполняли.