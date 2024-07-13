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Была членом жюри на «Витебск-2023». Пообщались с солисткой Финской национальной оперы Веретениной

13 июля 2024 19:49
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Пятый праздник хоровой музыки «Славянский благовест» прошел на Витебске в Свято-Успенском кафедральном соборе при поддержке Витебской епархии. Сначала это был просто праздник духовной музыки, но сейчас это событие более масштабное. Более того, под патронажем миссионерского отдела Витебской епархии и в рамках первого Международного фестиваля социального кино «Общежитие» состоялся еще один вечер для размышления и для души.

Благотворительный концерт организовало Международное содружество православных авторов и исполнителей «Благодар». Нам удалось поговорить с участницей этого концерта. В гостях программы «Новое утро» Мария Веретенина, солистка Финской национальной оперы.

Мария Веретенина, солистка Финской национальной оперы:
Мне очень радостно приехать снова в Витебск. Вы знаете, это можно сказать, мой родной город, моя бабушка родом из Витебской области. С детства я, так скажем, бегала по полям Витебской области.

Была членом жюри на «Витебск-2023». Пообщались с солисткой Финской национальной оперы Веретениной-1

Александр Меженный, ведущий:
Вы уже во второй раз на «Славянском базаре», уже есть возможность сравнить, как было в прошлом году, как в этом. Мы улучшаемся или все на том же хорошем уровне?

Была членом жюри на «Витебск-2023». Пообщались с солисткой Финской национальной оперы Веретениной-4

Мария Веретенина, солистка Финской национальной оперы:
Вы знаете, в прошлом году я была впервые, и для меня это было все такое... Ах, улица, фонарь! Ой, все красиво! А сегодня все уже близкие. Мне было так приятно вас увидеть. Вы как мои родственники.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество

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