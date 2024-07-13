Афины бьют температурные рекорды. Прогноз погоды в Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В столице Франции синоптики прогнозируют исключительно ясную погоду без осадков. Воздух в Париже прогреется до 25 градусов днем. Жителей Австрии новый день также встретит солнечно. В Вене жаркая погода продолжится, на этот раз столбик поднимется до +29 °С. Не отстает и Рим, где выходной жители проведут преимущественно ясно. В столице будет зафиксирована отметка в 33 градуса тепла. Как, впрочем, и в Мадриде. Там температура также повысится до 33 со знаком плюс.
А вот в Болгарии по-прежнему без погодных контрастов. В столице жарко. На этот раз до +35 °С в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре градус сохранится на прежней отметке и составит 31 градус днем. Бьют рекорды Афины! Там температурный фон достигнет очередного максимума и составит +38 °С.
Прогноз погоды в Беларуси читайте здесь.
В Риге день будет малооблачным, однако дополненным небольшим дождем. Потеплеет до 24 градусов тепла в дневное время суток. +27 °С в Вильнюсе. В столице ясно и дождливо, причем как днем, так и в ночные часы. В Варшаве также без осадков не обойдется. Воздух прогреется до +26 °С. Преимущественно ясно и 35 со знаком плюс в Киеве. В Москве столбик вновь повысится до 27 градусов тепла. Погода обещает быть преимущественно солнечной. Однако общую картину дополнят также дождь с грозой.