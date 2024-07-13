Афины бьют температурные рекорды. Прогноз погоды в Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В столице Франции синоптики прогнозируют исключительно ясную погоду без осадков. Воздух в Париже прогреется до 25 градусов днем. Жителей Австрии новый день также встретит солнечно. В Вене жаркая погода продолжится, на этот раз столбик поднимется до +29 °С. Не отстает и Рим, где выходной жители проведут преимущественно ясно. В столице будет зафиксирована отметка в 33 градуса тепла. Как, впрочем, и в Мадриде. Там температура также повысится до 33 со знаком плюс.

А вот в Болгарии по-прежнему без погодных контрастов. В столице жарко. На этот раз до +35 °С в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре градус сохранится на прежней отметке и составит 31 градус днем. Бьют рекорды Афины! Там температурный фон достигнет очередного максимума и составит +38 °С. Прогноз погоды в Беларуси читайте здесь.