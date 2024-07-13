Высокие температуры сохранятся, но жара будет ощущаться легче. Прогноз погоды в Беларуси

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Период жаркой погоды планирует так же скоро завершиться. Правда, разницу придется познавать в сравнении. В понедельник температура воздуха опустится до +28...+32 градусов. По предварительным оценкам метеорологов, жара все же будет ощущаться легче. Разбавит горячий воздух антициклон из Скандинавии. На востоке страны будет оказывать влияние так называемое барическое болото, которое станет причиной неустойчивого погодного настроения. Могут немного усилиться порывы ветра.

Прогноз погоды в Европе на неделю здесь.

Подробный прогноз по областям.