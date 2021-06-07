80% – на экспорт. На этом заводе в Любани начнут выпускать элитные сорта сыра

Новости Беларуси. Любань планирует составить конкуренцию лучшим сыроварням Европы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь готовятся провести модернизацию, которая позволит производить элитные виды продукции. Местные сыры уже пользуются большим спросом. В ближайших планах нарастить объемы переработки молока и открыть новые рынки сбыта. В списке активных покупателей Россия, Казахстан, Армения, Китай, Япония. О новой стратегии развития в материале Вадима Смоляка.

Вадим Смоляк, корреспондент:

В следующем году Любанский филиал Слуцкого сыродельного комбината отметит большой юбилей. 90 лет назад на этом месте небольшое помещение переделали под цех по производству масла. Естественно, с тех пор выросли и новые помещения, и объемы производства. Сегодня здесь могут перерабатывать более 300 тонн молока за сутки.

Причем существующие мощности позволяют значительно увеличить этот показатель. Поэтому сейчас на предприятии активно занимаются поиском потенциальных поставщиков сырья. Интерес понятен: в ближайшие два года в одном из цехов проведут масштабную модернизацию. Главное обновление – установка двух новых автоматизированных сыроизготовителей. Стоят они недешево, но при текущем спросе на продукцию окупятся быстро.