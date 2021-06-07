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80% – на экспорт. На этом заводе в Любани начнут выпускать элитные сорта сыра

07 июня 2021 15:22
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Новости Беларуси. Любань планирует составить конкуренцию лучшим сыроварням Европы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь готовятся провести модернизацию, которая позволит производить элитные виды продукции. Местные сыры уже пользуются большим спросом. В ближайших планах нарастить объемы переработки молока и открыть новые рынки сбыта. В списке активных покупателей Россия, Казахстан, Армения, Китай, Япония.

О новой стратегии развития в материале Вадима Смоляка.

80% – на экспорт. На этом заводе в Любани начнут выпускать элитные сорта сыра-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
В следующем году Любанский филиал Слуцкого сыродельного комбината отметит большой юбилей. 90 лет назад на этом месте небольшое помещение переделали под цех по производству масла. Естественно, с тех пор выросли и новые помещения, и объемы производства. Сегодня здесь могут перерабатывать более 300 тонн молока за сутки.

80% – на экспорт. На этом заводе в Любани начнут выпускать элитные сорта сыра-4

Причем существующие мощности позволяют значительно увеличить этот показатель. Поэтому сейчас на предприятии активно занимаются поиском потенциальных поставщиков сырья. Интерес понятен: в ближайшие два года в одном из цехов проведут масштабную модернизацию. Главное обновление – установка двух новых автоматизированных сыроизготовителей. Стоят они недешево, но при текущем спросе на продукцию окупятся быстро.

80% – на экспорт. На этом заводе в Любани начнут выпускать элитные сорта сыра-7

Александр Устинович, директор Любанского филиала Слуцкого сыродельного комбината:
Мы расширим линейку. Помимо круглых сыров будем выпускать еще евроблоки, которые сегодня пользуются спросом на том же самом российском рынке. Во-вторых, сыры дают нам выход продукции из одной тонны входящего сырья до 30 %, то есть мы получаем из одной тонны входящего сырья 1,3 тонны продукта. Это очень хорошо, это польза для завода, для того, чтобы развиваться дальше.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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