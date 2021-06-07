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В парке Горького пчёлы атаковали колесо обозрения. Аттракцион остановили

07 июня 2021 15:02
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Новости Беларуси. Нестандартная ситуация в парке Горького. Вечером 6 июня колесо обозрения атаковали пчелы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты сразу же остановили аттракцион и связались с МЧС.

В парке Горького пчёлы атаковали колесо обозрения. Аттракцион остановили -1

В понедельник в парке выходной, поэтому его сотрудники и спасатели приняли совместное решение – пчелам дали время самим покинуть колесо.

В парке Горького пчёлы атаковали колесо обозрения. Аттракцион остановили -4

Сегодня большая часть роя улетела. Если и остальные пчелы не улетят, на помощь придут спасатели. В любом случае во вторник, 8 июня, колесо обозрения вновь будет доступно для гостей.

# ЧП # общество # Фотофакт

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