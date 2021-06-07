В парке Горького пчёлы атаковали колесо обозрения. Аттракцион остановили

Новости Беларуси. Нестандартная ситуация в парке Горького. Вечером 6 июня колесо обозрения атаковали пчелы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты сразу же остановили аттракцион и связались с МЧС.

В понедельник в парке выходной, поэтому его сотрудники и спасатели приняли совместное решение – пчелам дали время самим покинуть колесо.