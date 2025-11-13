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Трамп завершил самый продолжительный в истории США шатдаун

13 ноября 2025 12:28
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Трамп завершил самый продолжительный в истории США шатдаун-0

Лидер Штатов Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального правительства до 30 января 2026 года, завершив рекордный 43‑дневный шатдаун. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что работа госструктур возобновляется, и вновь обвинил демократов в кризисе, из-за которого пострадали авиаперевозки, госслужащие и социальные программы.

Документ, ранее одобренный Конгрессом, предусматривает финансирование на весь 2026 финансовый год для ряда ведомств и военных проектов, а также отмену некоторых решений об увольнениях и голосование по вопросам медицинского страхования.

Трамп подчеркнул, что для предотвращения новых шатдаунов необходимо отказаться от практики филибастера, а республиканцы уже готовят законопроект, который должен исключить возможность остановки работы правительства в будущем.

Фото: pixabay

# Международная политика

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