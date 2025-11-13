Польша, Венгрия, Словакия и Чехия иск к ЕС – что случилось

Страны Вышеградской группы – Венгрия, Чехия, Словакия и Польша – подготавливают судебные иски против нового миграционного пакта ЕС, который предполагает обязательное участие в механизме солидарности. Об этом пишет ТАСС.

По недавно принятым правилам, государства должны либо принять мигрантов, либо выплатить 20 000 евро за одного непринятого мигранта, либо же финансировать страны с самым большим потоком мигрантов.

Вышеградская четверка отвергает все варианты, ссылаясь на сложности реализации и негативную реакции внутри стран. Польша и Чехия намерены добиться освобождения от новых обязанностей из-за собственной миграционной нагрузки. Еврокомиссия признала, что ряд стран ЕС испытывают повышенную нагрузку и могут запросить частичный или полностью отказаться от приема мигрантов в 2026 году.

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