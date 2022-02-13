«Прежде всего должны сохранять своё государство». Мнение первого проректора БГАИ о Послании Президента

Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, проект изменений и дополнений в Конституцию, референдум. Эти темы сейчас самые обсуждаемые и способные сплотить тысячи людей. Это не громкие слова, а то, что происходит на самом деле. Объединяются коллективы и ранее незнакомые люди вместе вершат историю страны. Возможно, полную значимость происходящего мы оценим не сейчас. Как говорит наш Президент, большое видится на расстоянии. Но то, что мы становимся не просто свидетелями, но и участниками исторического события – это факт. Конечно, Минск – центр политической жизни страны, именно в столице принимаются самые важные решения, наверное, идут самые активные обсуждения. Ситуация последних лет вывела на первый план тех людей, которые взяли на себя роль, как часто говорят, лидеров мнений. Они сумели не только отстоять свою позицию, но и донести самые важные слова до людей, которым необходимо было все разложить по полочкам, поддержать. Одна из таких сильных мотиваторов сегодня в студии программы «Большой город» на СТВ – это Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств. Екатерина Забенько, ведущая:

Хотелось бы с вами поговорить на одну из самых актуальных тем сегодня – это Послание Президента. Там прозвучало много тезисов, которые еще предстоит переварить, переосмыслить. Там было огромное количество этих мыслей, вы наверняка их как философ в том числе оценили, которые наверняка используют и эти люди, которые создают продукцию с мерчем от Президента. Что вас больше всего впечатлило?

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств:

То, о чем говорит Президент, можно распространять и в совокупности, и в отдельности. Что меня впечатлило? Меня как раз впечатлили такие вещи, которые являются более серьезными. В частности, меня впечатлило то, что Президент в этот раз поставил очень серьезные задачи. Я бы сказала, нестандартные. По сравнению с теми посланиями, с которыми он ежегодно обращается. Речь идет, как он сказал, о переформатировании, реформировании и внешней политики, и экономики, и культуры. Что для нас, как представителей творческих вузов, очень важно. Над этими вещами надо задуматься в первую очередь. Екатерина Забенько:

То, над чем стоит задуматься, это и те три вопроса, которые достаточно неожиданно прозвучали для аудитории, для всех белорусов. Не только мы имели возможность задать вопросы, но и Президент решил спросить напрямую у белорусов эти три вопроса, которые все прекрасно знают, которые в ближайшее время нам всем стоит переосмыслить. Вы для себя каким видите ответ?

Светлана Винокурова:

Я с этим согласна, потому что вопросы неожиданные, обращенные к гражданскому населению: готовы ли вы платить за армию, за нашу оборону, готовы ли вы платить за суверенитет, который достался нам тоже недешевой ценой, но усилиями граждан мы его создали и поддерживаем, мы обязаны его защищать. Поэтому вопросы, обращенные к главе государства... Ну а третий – готовы ли вы быть инициативными, как сказал Президент. Где этот огромный перечень социальных льгот, социальная ориентированность в целом заставляет человека ожидать, что для него что-то будет делаться и будет сделано. Сейчас установка несколько другая, что нужно этой ответственностью за то, что делается в обществе, поделиться и с личностью. И здесь, может быть, в какой-то мере нарушается зона личного спокойствия, к которому человек привыкает, потому что мы все готовы, когда на тарелочке с голубой каемочкой нам что-то подается. Надо менять психологию в этом отношении. Поэтому я думаю, что эти вопросы надо обсуждать, над ними надо думать. Я не могу сказать, что я для себя нашла уже все готовые ответы. Я понимаю, что это очень серьезно, думаю, что наш народ найдет адекватный ответ на это, потому что мы все-таки прежде всего должны сохранять свое государство. Сохранять его не просто в том виде, которого оно достигло, оно должно развиваться.

Екатерина Забенько:

Тема инициативы была подкреплена еще одной любимой цитатой Президента: раздевайся и работай. Что сейчас, кстати говоря, любят студенты. Они любят подхватывать, в молодежной среде это быстрее всего распространяется. Как раз таки следующий вопрос о молодежи, потому что вы все поясняете, разъясняете, наверное, с высоты своего профессионального и жизненного опыта. Я думаю, что молодым людям, может, надо в более доступной форме преподнести все то, что было сказано Президентом, все то, что происходит сейчас в нашей стране, это доля ответственности, которую несет в том числе каждый молодой человек, поучаствовав в том же самом референдуме. Как-то будете вести в этом плане работу со своими студентами?