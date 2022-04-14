Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске

Новости Беларуси. Первый в Беларуси монумент в честь спасателей, погибших при исполнении служебного долга, открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дату приурочили ко Дню чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Они же и стали авторами идеи о создании монумента. Скульптуру можно увидеть на территории Университета гражданской защиты МЧС. Имена 48 спасателей навсегда вписаны в историю нашей страны. О живой памяти в камне – Кристина Протосовицкая.

Идея создания монумента в честь тех, кто не вернулся домой из огня. Больше 10 лет прошло с того момента, когда ее впервые озвучили. На поистине народный проект средства собирали по-белорусски – толокой: курсанты, ветераны, спасатели и спасенные. А эскиз одобрили более 12 тысяч человек.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В момент боевого вызова жизнь каждого спасателя зависит от товарища рядом, в пожарном звене. История, рассказанная в камне, символична. Она наиболее опасна и смертельна. Мизансцену монумента скульптору в деталях рассказали ветераны службы. Пройдя через все тернии, они как никто другой знают цену момента.

Сергей Бондаренко, скульптор:

У спасателей символическая эта арка, эти двери, в которые все входят, но, к сожалению, не все выходят оттуда.

Быть готовым отдать свою жизнь – можно ли этому научить? Валентина Ловдар убеждена – с этим нужно родиться. В их семье не было династии, но сын просто загорелся мечтой – бороться со стихией.

Валентина Ловдар, мать спасателя, погибшего при исполнении служебного долга:

Всегда хотел эту профессию, он любил ее. Когда посмотрел фильм 911, сказал: я буду. Тогда были пожарные, спасателей еще не было. Но они всегда были спасателями. Он горел этой работой. Его часть едет – он на выходном: разворачивается и едет туда, куда и они.