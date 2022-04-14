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Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске

14 апреля 2022 18:25
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси монумент в честь спасателей, погибших при исполнении служебного долга, открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дату приурочили ко Дню чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Они же и стали авторами идеи о создании монумента.

Скульптуру можно увидеть на территории Университета гражданской защиты МЧС. Имена 48 спасателей навсегда вписаны в историю нашей страны.

О живой памяти в камне – Кристина Протосовицкая.

Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске-1

Идея создания монумента в честь тех, кто не вернулся домой из огня. Больше 10 лет прошло с того момента, когда ее впервые озвучили. На поистине народный проект средства собирали по-белорусски – толокой: курсанты, ветераны, спасатели и спасенные. А эскиз одобрили более 12 тысяч человек. 

Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В момент боевого вызова жизнь каждого спасателя зависит от товарища рядом, в пожарном звене. История, рассказанная в камне, символична. Она наиболее опасна и смертельна.

Мизансцену монумента скульптору в деталях рассказали ветераны службы. Пройдя через все тернии, они как никто другой знают цену момента.

Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске-7

Сергей Бондаренко, скульптор:
У спасателей символическая эта арка, эти двери, в которые все входят, но, к сожалению, не все выходят оттуда.

Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске-10

Быть готовым отдать свою жизнь – можно ли этому научить? Валентина Ловдар убеждена – с этим нужно родиться. В их семье не было династии, но сын просто загорелся мечтой – бороться со стихией.

Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске-13

Валентина Ловдар, мать спасателя, погибшего при исполнении служебного долга:
Всегда хотел эту профессию, он любил ее. Когда посмотрел фильм 911, сказал: я буду. Тогда были пожарные, спасателей еще не было. Но они всегда были спасателями. Он горел этой работой. Его часть едет – он на выходном: разворачивается и едет туда, куда и они.

Жизнь ради других. Монумент спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Минске-16

Так было и 11 мая 2010-го. В историю минских спасателей эта дата навсегда вписана черным цветом. Масштабный пожар на складе столичного завода вычислительной техники обернулся трагедией. Огонь бушевал, когда кровля накрыла восьмерых пожарных. Четверо из них погибли. В их числе и 34-летний Дмитрий Ловдар. Все они посмертно награждены орденом «За личное мужество». А теперь их имена навсегда вписаны в вечность, как и еще 44 спасателей.

Синявский побывал на открытии монумента. Подробнее здесь.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Бондаренко # Кристина Протосовицкая # Валентина Ловдар # Дмитрий Ловдар # Фотофакт

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